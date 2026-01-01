Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно – Пашинян

Пашинян, выступая на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии, напомнил, что в 2025 году в Армении был принят закон о начале вступления в Европейский союз.

"Мы понимаем, что одновременно членство в ЕАЭС и ЕС невозможно. Но сам факт принятия указанного закона не означает, что Армения сегодня имеет возможность стать членом ЕС", – цитирует Пашиняна ТАСС.

По словам главы правительства, укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС – один из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Еревана.

Кроме того, Пашинян отметил, что Армения последовательно выступает за приверженность принципам, лежащим в основе объединения.

"Одним из основополагающих принципов ЕАЭС является обеспечение свободного движения капитала, товаров, услуг и рабочей силы. К сожалению, на практике эти принципы реализуются не в полной мере. Отдельные ограничения и административные меры продолжают препятствовать полноценному функционированию общего рынка, снижая предсказуемость условий ведения бизнеса и эффективность интеграционных процессов", – добавил Пашинян.

Что такое ЕАЭС, какие страны в него входят?

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) – международная организация региональной экономической интеграции. Союз был сформирован для объединения рынков, модернизации и повышения конкурентоспособности национальных экономик стран-участниц. Договор о создании ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 года.

В состав ЕАЭС на постоянной основе входят пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Статус наблюдателя имеют Куба, Молдавия, Узбекистан и Иран.

Почему возникли проблемы в отношениях Армении с другими членами ЕАЭС?

Проблемы в отношениях Армении с другими членами ЕАЭС возникли из-за геополитической переориентации Еревана на Запад. В Армении принят закон о начале процесса вступления в Евросоюз, что прямо противоречит правилам ЕАЭС. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии официально призвали Ереван провести общенациональный референдум, чтобы армянский народ четко выбрал один из векторов – ЕАЭС или ЕС.

Ранее Пашинян заявил, что Армения продолжит сближение с Западом, но пока не готова присоединиться к ЕС.