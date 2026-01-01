Белорусам стоит последовать примеру россиян и присмотреться к избингу, заявил Лукашенко

"Оказывается, россияне – они Батьку услышали: скупают вот эти участки. Тем более в Беларуси развитая система дорог железных, автомобильных – все есть. И они пустующие избы скупают, ремонтируют, в порядок приводят, где-то сносят. А белорусы меня не слышат", – указал Лукашенко на совещании по вопросам снабжения сельского населения.

"Смотрите, белорусы, придет время, будете руками разводить, но будет поздно", – добавил он.

На совещании по вопросам снабжения сельского населения Лукашенко указал, что в Белоруссии развивают опорные населенные пункты – агрогородки и крупные деревни. С его точки зрения, именно эти опорные пункты останутся и будут расти. Маленькие же деревни, возможно, частью исчезнут, частью – поменяют формат.

"Перед властной вертикалью стоит задача – сделать так, чтобы максимально стереть различия между городом и деревней. Но стереть так, чтобы не стерли деревню", – отметил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, он борется не за колхозы, совхозы, частников, даже не за сельское хозяйство: "Я борюсь за деревню, чтобы она сохранилась в каком-то виде".

В течение этой пятилетки проложат дорогу к каждому агрогородку, который ее лишен. Деньги на это выделены, строительство началось, добавил он.

Президент Белоруссии далеко не в первый раз обращается к теме деревни и ее сохранения. Например, еще в 2024 году он призывал белорусов, украинцев и россиян приступить к восстановлению неперспективных сел и приобретать земельные участки в белорусских деревнях.

"Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах", – говорил тогда Лукашенко.

По словам президента, в республике остались "средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей". Он назвал эти места прекрасными и добавил, что они не должны погибнуть. "Вы должны возродить эти деревеньки. Пусть у вас там будет дача", – сказал Лукашенко, обращаясь к горожанам.