Хуситы атаковали саудовский десантный корабль в Красном море

По его словам, удар пришелся по целям в Красном море у побережья Мохи. Под прицел попал десантный корабль Саудовской Аравии и четыре катера охраны.

Как уточнил Сариа, речь идет об операции, проведенной силами хуситов. Они утверждают, что поражение целей подтверждено.

Йеменское движение "Ансар-Алла" (хуситы) 20 июля 2026 года объявило морскую блокаду Саудовской Аравии, спустя неделю после выхода из режима прекращения огня, действовавшего с 2022 года.

Причиной обострения хуситы называют попытку просаудовской коалиции 13 июля 2026 года атаковать самолет с их высокопоставленными представителями, а также удар по аэропорту Саны.

С конца июля 2026 года хуситы систематически наносят удары по саудовским судам и инфраструктуре с применением баллистических ракет и беспилотников.

23 июля 2026 года они заявили об атаке на два саудовских танкера в Красном море, а 28 июля нанесли удар по нефтяному танкеру NCC Ghazal, обвинив его в нарушении морского эмбарго.

В начале августа 2026 года удары продолжились: 5 августа хуситы поразили нефтяные танкеры Wafa и Daisy в Красном море и Аденском заливе соответственно.

12 августа в Баб-эль-Мандебском проливе было атаковано саудовское судно, перевозившее военную технику.