Хуситы заявили о ракетной атаке на саудовский танкер

Об инциденте сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, его слова передал принадлежащий движению телеканал "Аль-Масира".

Это вторая атака на саудовский нефтяной танкер за последние сутки: ранее удар пришелся по судну Wafa в северной части Красного моря.

20 июля хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Поводом стала попытка близкого к Эр-Рияду центрального правительства Йемена атаковать самолет с высокопоставленными хуситами, возвращавшимися 13 июля с похорон убитого в начале атаки США и Израиля на Иран верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

Объявленная блокада осложнила судоходство в Красном море, Саудовская Аравия предпринимает усилия по созданию международной коалиции для защиты судов.

Позднее хуситы также сообщили об ударах по объектам Saudi Aramco на территории королевства. Попытки Саудовской Аравии и Египта добиться сворачивания военной активности со стороны хуситов пока не принесли результата.

В конце прошлого месяца возглавляемая Эр-Риядом коалиция атаковала военные объекты хуситов в провинции Ходейда на западе Йемена, в том числе порты. Представитель коалиции Турки аль-Малики в тот же день опроверг сообщения о бомбардировках портовой инфраструктуры. При этом он подтвердил, что коалиция продолжит действия для защиты судоходства и предупредил хуситов о "соразмерном ответе" на любые новые атаки. Кроме того, хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив – выход из Красного моря, если произойдет эскалация ситуации вокруг Ирана.