Иран готовится возобновить боевые действия против США, утверждает WSJ

В Тегеране считают, что текущие переговоры являются лишь "интерлюдией перед конфликтом", а заключенный меморандум "был, вероятно, попыткой США и Израиля ослабить давление на глобальную экономику и выиграть время", сообщает в понедельник, 17 августа 2026 года, The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников и разведывательные данные.

Издание отмечает, что готовность Тегерана дать отпор указывает "на глубокое недоверие, которое, вероятно, не даст двум сторонам достичь устойчивого соглашения для скорого прекращения конфликта".

Ранее представитель иранской армии прямо заявлял, что режим прекращения огня с США Тегеран использовал для наращивания военного потенциала.

Нынешний виток прямого военного столкновения США и Израиля с Ираном начался 28 февраля 2026 года с массированных авиаударов по иранским военным и ядерным объектам.

После нескольких месяцев ожесточенных боевых действий сторонам при посредничестве Пакистана удалось выйти на дипломатический трек.

17–18 июня 2026 года Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали так называемый Исламабадский меморандум о взаимопонимании.

США возобновили удары по Ирану в ночь на 8 июля, обвинив Тегеран в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после подписания меморандума, который должен был завершить конфликт.