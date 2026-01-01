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Иран объявил о готовности нового соглашения с Оманом по Ормузскому проливу

Иран и Оман готовят к публикации совместное заявление с ключевыми параметрами нового морского маршрута через Ормузский пролив. Документ могут обнародовать уже в ближайшее время, если внешние игроки не попытаются затормозить процесс. Об этом в среду, 5 августа 2026 года, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Корабли в Ормузском проливе (архивное фото)

Корабли в Ормузском проливе (архивное фото)

©Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

По словам дипломата, стороны завершили согласование географических координат рассматриваемого коридора, а текст совместного заявления, в котором зафиксированы основные договоренности и ключевые моменты, находится на финальной стадии рассмотрения и подготовки. Его слова приводит Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на источник отмечала, что грядущее соглашение Тегерана и Маската не означает немедленного открытия Ормузского пролива. Этот шаг будет увязан с действиями США.

Кто и по каким причинам перекрывает Ормузский пролив

В условиях нарастающего геополитического и военного противостояния Ормузский пролив оказывается под блокадой со стороны США и Ирана. Соединённые Штаты задействуют военно-морскую блокаду иранских портов, чтобы усилить экономическое давление, а Тегеран в ответ ограничивает движение танкеров, вводит дополнительные регламенты и регулярно наносит удары по коммерческим судам.

Как Оман пытается урегулировать кризис в Ормузском проливе

Оман контролирует значительную часть южного побережья Ормузского пролива благодаря своему стратегическому полуэксклаву на полуострове Мусандам. Султанат стремится стабилизировать обстановку в проливе, продвигая идею создания совместного механизма контроля за судоходством и обеспечения безопасной навигации.

В рамках этих усилий Маскат ведет интенсивные прямые переговоры с Тегераном, добиваясь отказа от одностороннего взимания сборов за проход судов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что движение через Ормузский пролив будет восстановлено в ближайшее время. По его словам, в противном случае американские вооруженные силы нанесут удар по Ирану.

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Метки: Иран Оман Ормузский пролив США
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