Йеменские хуситы заявили об атаках на аэропорты в Саудовской Аравии

Об этом в понедельник, 2 ноября 2026 года, сообщил военный представитель йеменского мятежного движения "Ансар-Алла" Яхья Сариа. В своем Telegram-канале он уточнил, что "за прошедшие 48 часов" силы движения поэтапно атаковали аэропорт Даммама двумя дронами, а также поразили радар раннего предупреждения в Джизане и военно-транспортный борт на территории местного аэропорта.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и поддерживаемыми Саудовской Аравией правительственными силами.

В июле 2026 года повстанцы объявили морскую блокаду королевства и впоследствии атаковали несколько принадлежащих ему нефтяных танкеров.

В начале августа движение "Ансар-Алла" развернуло наступление на юго-западе Йемена, а 10–11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями близ Баб-эль-Мандебского пролива.

4 октября правительственные силы Йемена объявили о старте масштабной операции по возвращению занятых мятежниками районов.

Британские военные и средства ПВО вместе с саудовскими силами противодействуют атакам с использованием ракет и беспилотников, заявил государственный министр Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Стивен Даути.