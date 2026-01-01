Великобритания помогает Саудовской Аравии отражать атаки хуситов

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Британские военные и силы ПВО помогают Саудовской Аравии

"В настоящее время, после возобновления атак хуситов, персонал из Великобритании и средства ПВО вместе с Саудовской Аравией работают над противодействием атакам с использованием ракет и БПЛА", – сказал Даути на конференции.

Министр напомнил, что ранее, во время ударов Ирана, британские ВВС осуществляли миссии над Катаром, Бахрейном, Иорданией и ОАЭ, а помощь с ПВО получали Кувейт и Бахрейн.

По его словам, степень нынешних угроз возросла по сравнению с ситуацией двухлетней давности, поэтому партнерам нужно обучаться, адаптироваться и действовать вместе. Он также упомянул опасность беспилотников, ракет, кибератак, актов саботажа и технологий искусственного интеллекта.

Какие силы Великобритания направила в Саудовскую Аравию

20 октября британское Минобороны сообщило, что направит в Саудовскую Аравию истребители Eurofighter Typhoon. В Лондоне уточнили, что они будут использоваться не для атак, а только для защиты саудовских городов и критически важной инфраструктуры от беспилотников и ракет. Решение принято по просьбе Эр-Рияда.

Кроме того, Лондон направил в королевство транспортный самолет Airbus A400M для перемещения военной техники и военных советников.

"Продолжающиеся нападения хуситов на нашего союзника Саудовскую Аравию совершенно отвратительны", – заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. По его словам, удары по аэропорту в Эр-Рияде "демонстрируют, на какие крайние меры идут хуситы для эскалации ситуации в регионе".

Атаки хуситов на Саудовскую Аравию

10 октября по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде был нанесен ракетный удар: погибли 13 человек, еще 308 получили ранения. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы. Группировка объявила воздушное пространство Саудовской Аравии "зоной военных операций" и заявила, что авиалайнеры должны избегать его. Позднее аэропорт снова подвергался обстрелам.

В начале сентября хуситы объявили о расширении военных действий на Ближнем Востоке и нанесли удары по четырем городам на юге королевства. Пострадали более 70 человек, на нефтяных объектах вспыхнули пожары. Саудиты в ответ нанесли более 60 авиаударов по контролируемым повстанцами провинциям Йемена.

19 сентября возглавляемая Саудовской Аравией "Коалиция по восстановлению законности в Йемене" сообщила, что хуситы впервые пытались ударить по Эр-Рияду баллистической ракетой, однако она была перехвачена и уничтожена.

В понедельник, 26 октября, хуситы сообщили, что обстреляли объект нефтяной монополии Aramco в морском порту Янбу, нефтяное месторождение Шайба, аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и аэропорт Абха. Власти Саудовской Аравии эти сообщения не подтвердили.

Из-за обострения обстановки Эр-Рияд перенес на следующий год международную финансовую конференцию, известную как "Давос в пустыне".

Почему важен Баб-эль-Мандебский пролив

В сентябре хуситы захватили новые территории на йеменском побережье Красного моря, в частности порт Моха и острова в Баб-эль-Мандебском проливе. Через эту акваторию проходит около 12% мировой торговли и от 10 до 12% морских поставок сырой нефти. Хуситы отдельно заявили, что судоходство через пролив "безопасно для всех коммерческих судов, кроме саудовских".

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, которая оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

Госдепартамент США объявил о вывозе части дипломатов и членов семей сотрудников посольства с территории Саудовской Аравии, мера связана с нарастающими рисками для безопасности.