Атака на Самарскую область: два человека погибли, есть пострадавшие, Минздрав выпустил памятку чувствующим запах гари

Поначалу самарский губернатор Вячеслав Федорищев указывал: "В Самарской области десятки беспилотников были уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. По предварительной информации, погибших – нет".

Уже во второй половине дня он сообщил, что погибли двое мужчин, занимавшихся ликвидацией последствий удара. Также есть и пострадавшие. По словам губернатора, вся возможная поддержка будет оказана.

Он посоветовал жителям, почувствовавшим себя плохо из-за дыма, запаха гари обращаться в медучреждения.

Региональный Минздрав выпустил памятку о том, что следует делать, "если вы почувствовали недомогание из-за дыма или запаха гари".

В числе рекомендаций – по возможности вывезти из зоны задымления детей, пожилых, граждан с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей; ограничить пребывание на улице детям и беременным; держать окна закрытыми; по возможности отказаться от поездок на транспорте; при сильном задымлении использовать средства индивидуальной защиты; повысить влажность в квартире.

Местное издание 63.ru констатирует "многочисленные жалобы местных жителей" на недомогание из-за запаха гари и дыма.

Мэр Самары Иван Носков о жертвах написал лишь следующее: "Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Со своей стороны готовы оказать соседям по региону необходимую помощь".

В Новокуйбышевске, как заявила глава города Виктория Каткова, есть погибший и пострадавшие. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Администрация Новокуйбышевска предупредила, что вечером можно будет услышать взрывы – это связано с работой саперов и спецслужб по ликвидации последствий атаки.

"Если в области не действует режим воздушной опасности, но вы услышали резкий взрыв, грохот или другие громкие звуки – они опасности не несут. Это плановая работа специалистов", – отметили в администрации.

Прокуратура Самарской области объявила об организации горячей линии для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи. Подчеркивается, что "органы прокуратуры области контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов по территории Самарской области".

В условиях атак в аэропорту Самары (Курумоч) вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (в Telegram-канале Росавиации – сообщение от 5:28), позднее их сняли (сообщение от 9:35).

В общей сложности за ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 1043 украинских беспилотника самолетного типа. Самарская область – в числе названных министерством регионов, над которыми сбивали дроны.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что с 20:30 29 октября до 7:30 30 октября в сторону Московского региона летели 862 беспилотника. Большую часть из них, по его словам, силы ПВО уничтожили на дальних подступах.

Вице-премьер Александр Новак заявил: "Да, сегодня была еще атака на российские НПЗ, на четыре перерабатывающих завода. Точнее, три НПЗ и один газохимический комплекс. Есть на одном заводе небольшие повреждения, а в целом наша система защиты, ПВО сработала".