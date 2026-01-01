Массированный налет дронов: над Россией за ночь сбили 1043 беспилотника

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом и Татарстаном.

Одной из наиболее масштабных стала атака на Московский регион. По данным властей, в сторону столицы и области за ночь направились сотни беспилотников. Из-за угрозы воздушных атак временно ограничивали работу аэропортов в нескольких регионах страны.

Атака на Московский регион

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 29 октября до 7:30 30 октября в сторону Московского региона летели 862 беспилотника. Большую часть из них, по его словам, силы ПВО уничтожили на дальних подступах.

Непосредственно на подлете к Москве сбили 170 БПЛА. Атака стала одной из крупнейших за последние два года.

На фоне угрозы беспилотников Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах.

Сколько беспилотников сбили в других регионах

В Ростовской области около 50 БПЛА уничтожили в четырех районах: Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала.

В Калужской области за вечер 29 октября и ночь на 30 октября силы ПВО сбили 94 беспилотника. По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений инфраструктуры не зафиксировали, сообщил глава региона Владислав Шапша.

Над Тульской областью подразделения ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник, рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

В каких аэропортах вводили ограничения

Из-за угрозы атак временно ограничивали прием и отправку рейсов не только в Москве. Меры безопасности затронули аэропорты Ярославля, Пензы, Саратова, Самары, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Саранска.

Нынешняя серия налетов отличается рекордным количеством задействованных аппаратов за всю историю наблюдений. Абсолютный максимум был зафиксирован сутками ранее – в ночь на 29 октября 2026 года, когда средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 1214 беспилотников. Еще один крупномасштабный удар был отражен в сентябре 2026 года, когда за одну ночь силы противовоздушной обороны сбили 1110 дронов.