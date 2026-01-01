31 октября 2026
USD 80.56 -0.12 EUR 89.66 -0.16
Новости Культура
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Умер Патрик Стюарт, сыгравший в "Звездном пути" и "Людях Икс"

Умер Патрик Стюарт, сыгравший в "Звездном пути" и "Людях Икс"

Британский актер скончался в возрасте 86 лет, пишет TMZ.

Актёр Патрик Стюарт

Актёр Патрик Стюарт

©Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Стюарт умер у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

Стюарт получил мировую известность благодаря ролям капитана Жан-Люка Пикара в "Звездном пути" и профессора Чарльза Ксавьера в "Людях Икс". После выхода в 1987 году сериала "Звездный путь: Следующее поколение" он стал одним из символов вселенной Star Trek.

В 2010 году королева Елизавета II посвятила актера в рыцари за заслуги в драматическом искусстве.

Несколькими неделями ранее, 14 октября 2026 года, умер сыгравший в "Звездном пути" американский актер Майкл Форест.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Великобритания кинофильмы США
Рекомендательный сервис