Умер Патрик Стюарт, сыгравший в "Звездном пути" и "Людях Икс"

Стюарт умер у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

Стюарт получил мировую известность благодаря ролям капитана Жан-Люка Пикара в "Звездном пути" и профессора Чарльза Ксавьера в "Людях Икс". После выхода в 1987 году сериала "Звездный путь: Следующее поколение" он стал одним из символов вселенной Star Trek.

В 2010 году королева Елизавета II посвятила актера в рыцари за заслуги в драматическом искусстве.

Несколькими неделями ранее, 14 октября 2026 года, умер сыгравший в "Звездном пути" американский актер Майкл Форест.