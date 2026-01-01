США предложили провести выборы в Венесуэле в 2027 году – Мачадо

"Мое присутствие в Венесуэле показывает, что вопрос перехода власти продвигается", – цитирует "Интерфакс" Мачадо.

Она также поблагодарила главу Соединённых Штатов Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио за операцию, проведенную в январе 2026 года. Американские военные вывезли тогда из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

Кто управляет Венесуэлой после захвата Мадуро

После вывоза Николаса Мадуро военными США временное руководство Венесуэлой перешло к бывшему вице-президенту Дельси Родригес, которая заняла пост исполняющей обязанности президента. В настоящий момент ее администрация выполняет функции переходной власти, опираясь на поддержку ключевых венесуэльских элит, силовых структур и Вашингтона.

Администрация Дональда Трампа официально сделала ставку на Родригес как на фигуру, способную обеспечить политическую стабильность и управляемость в республике. В рамках этого курса между Каракасом и Вашингтоном было заключено соглашение, закрепившее за американскими корпорациями столетнюю концессию на добычу венесуэльской нефти в обмен на экономическую поддержку переходного периода.

В то же время внутриполитический статус Дельси Родригес остается компромиссным. Ее правительство ведет переговоры с умеренным крылом оппозиции о реформе избирательной системы, однако дистанцируется от радикальных лидеров, включая Марию Корину Мачадо, чья партия фактически оказалась исключена американской стороной из текущего переговорного формата.

Отношения Мачадо и Трампа

Отношения между Марией Кориной Мачадо и Дональдом Трампом носят сложный и во многом прагматичный характер. Несмотря на то что Мачадо последовательно выражает поддержку действиям США и благодарит Белый дом за январскую операцию по отстранению Николаса Мадуро, Вашингтон продолжает дистанцироваться от ее движения.

Стремясь заручиться поддержкой США после свержения Мадуро, Мачадо в январе 2026 года совершила символический жест, передав Трампу свою золотую медаль Нобелевской премии мира, лауреатом которой она стала осенью 2025-го. Трамп принял подарок и публично охарактеризовал Мачадо как "замечательную женщину". Однако ее тогдашние требования немедленно провести выборы встретили скептическую реакцию в американской администрации, где подобные сжатые сроки сочли нереалистичными. Источники в Белом доме заявляли, что Трамп видит в Мачадо фигуру, действующую в личных политических интересах вразрез со стратегией Вашингтона.

Почему Мария Корина Мачадо покидала Венесуэлу и как вернулась

В декабре 2025 года Мачадо покинула Венесуэлу, чтобы присутствовать в Норвегии на церемонии вручения Нобелевской премии мира. В последующие 10 месяцев политик находилась в изгнании, координируя действия демократического движения из-за рубежа.

В октябре 2026 года Мачадо официально объявила о возвращении на родину, въехав в Венесуэлу по суше со стороны соседней Колумбии. Безопасный приезд лидера оппозиции стал возможен на фоне масштабных примирительных переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией, проходящих при поддержке США.