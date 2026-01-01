Сотни беспилотников и сбои в аэропортах: главное об отражении масштабной атаки на Москву

По словам главы города, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сообщение об уничтожении дронов Собянин опубликовал в 7:15 мск 30 октября. Атака беспилотников на Москву началась вечером 29 октября. В период с 23:06 до 23:35 мск силы ПВО сбили 22 БПЛА, летевших к столице. Затем, с 1:40 до 5:21, было уничтожено еще 62 беспилотника.

"В период с 20:30 29 октября до 7:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах. 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве", – написал Собянин.

На фоне атаки в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Более 20 рейсов, направлявшихся в Москву, перенаправили на запасные аэродромы, еще два вернулись в аэропорты вылета.

Среди городов, где приземлились перенаправленные самолеты, – Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минск и Ярославль.