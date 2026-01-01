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Сотни беспилотников и сбои в аэропортах: главное об отражении масштабной атаки на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 25 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом 30 октября 2026 года сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сообщение об уничтожении дронов Собянин опубликовал в 7:15 мск 30 октября. Атака беспилотников на Москву началась вечером 29 октября. В период с 23:06 до 23:35 мск силы ПВО сбили 22 БПЛА, летевших к столице. Затем, с 1:40 до 5:21, было уничтожено еще 62 беспилотника.

"В период с 20:30 29 октября до 7:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах. 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве", – написал Собянин.

На фоне атаки в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Более 20 рейсов, направлявшихся в Москву, перенаправили на запасные аэродромы, еще два вернулись в аэропорты вылета.

Среди городов, где приземлились перенаправленные самолеты, – Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минск и Ярославль.

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Метки: беспилотники Москва
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