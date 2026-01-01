31 октября 2026
USD 80.56 -0.12 EUR 89.66 -0.16
Новости Наука и Технологии
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Россия открывает новую полярную базу в Антарктике

Россия открывает новую полярную базу в Антарктике

На острове Ливингстон начнут развертывать полярную базу "Смоленск" – первую в новейшей истории России, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба кругосветных плаваний "5 Океанов".

Российский путешественник Фёдор Конюхов и владелец телеканала "Океан HD", основатель клуба Олег Дудкин отправились в Антарктиду, чтобы заложить станцию для долгосрочных фундаментальных исследований.

Уточняется, что миссия рассчитана до 20 декабря 2026 года. В этот период Конюхов будет изучать загрязнение антарктических снегов микропластиком; полученные данные дополнят мировую научную картину распространения пластикового загрязнения в Южном полушарии.

Обустройство начнут с завоза жилого модуля – первого капитального элемента базы, который обеспечит проживание и работу команды. Следующим шагом станет установка российского измерительного комплекса "Океан. Станция", разработанного компанией "Русская морская команда" при поддержке фонда "Люди моря". Этот комплекс собирает, обрабатывает и передает гидрометеорологические данные; информация с базы будет уходить через спутниковую связь Starlink в облачную инфраструктуру для первичной обработки и хранения.

Доступ к показателям обещают сделать открытым: температуру воздуха, скорость и направление ветра, а также атмосферное давление на базе "Смоленск" можно будет смотреть со смартфона в режиме реального времени.

Выбор площадки объясняют наличием свободного ото льда мыса и богатой фауны на Ливингстоне. Это позволит российским биологам, зоологам, гидрологам и геологам проводить там полевые работы.

Как Россия представлена в Антарктиде?

Россия в настоящее время ведет постоянные наблюдения на пяти круглогодичных станциях и располагает также сезонными полевыми базами.

  • "Мирный" (1956) – круглогодичная; первая советская/российская антарктическая станция.
  • "Восток" (1957) – круглогодичная; единственная российская внутриконтинентальная станция, расположена на высоте 3488 м.
  • "Новолазаревская" (1961) – круглогодичная.
  • "Беллинсгаузен" (1968) – круглогодичная.
  • "Прогресс" (1988) – круглогодичная.
  • "Русская" (1980) – сезонная база; была законсервирована в 1990 году, затем используется эпизодически.
  • "Молодежная" (1962) – сезонная/периодически используемая база.
  • "Ленинградская" (1971) – сезонная/периодически используемая база.

Что важно уточнить

В сообщениях профильного Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Росгидромета действующими обычно называют именно пять круглогодичных станций: "Мирный", "Восток", "Новолазаревскую", "Беллинсгаузен" и "Прогресс". Остальные объекты, включая "Русскую", "Молодежную" и "Ленинградскую", работают преимущественно как сезонные или периодически посещаемые базы, а не как постоянно обитаемые станции.

База "Смоленск", о которой идет речь в новости, в этот перечень пока не входит: она только создается и не является государственной круглогодичной станцией России.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Антарктида Россия Федор Конюхов
Рекомендательный сервис