Вэнс намерен ознакомиться с секретными данными об НЛО

"Я убежденный христианин, я верю, что не все можно объяснить исключительно законами физики. Я верю, что есть хорошие духи, можно называть их ангелами, и я думаю, что есть плохие духи", – сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что намерен "досконально разобраться" в вопросе, используя секретные источники, и "может найти как хороший ответ, так и ужасный ответ".

В середине октября президент США Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу Newsmax, что разговаривал с военными летчиками, утверждавшими, будто видели в небе неопознанные объекты, способные развивать необычно высокую скорость. Трамп подчеркнул, что рассматривает их как заслуживающих доверия профессионалов, однако уклонился от прямого ответа на вопросы о существовании инопланетян, возможных визитах на Землю и изучении американцами предполагаемых внеземных технологий.

Рассекреченные файлы

Пентагон 23 октября 2026 года опубликовал седьмую подборку рассекреченных документов о неопознанных аномальных явлениях (UAP), в которую вошли материалы о необычном черном треугольном объекте, замеченном в США в 2026 году. По свидетельствам федеральных агентов, объект резко ускорился после того, как некоторое время неподвижно зависал в воздухе, причем очевидцы не слышали никакого шума.

Новая подборка включает 28 документов в формате PDF. Среди них есть материалы как о недавних наблюдениях, так и о случаях, зафиксированных в середине XX века. Публикация стала очередным этапом программы по раскрытию правительственных сведений о неопознанных летающих объектах. Предыдущие подборки выходили с мая по сентябрь.

Несмотря на необычные описания наблюдений, опубликованные документы сами по себе не доказывают, что замеченные объекты имеют внеземное происхождение. В случае с черным треугольником американские ведомства указали на необходимость дальнейшего расследования, но окончательных выводов о природе объекта в материалах не приводится.