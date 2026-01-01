Из Саудовской Аравии эвакуируют американских дипломатов

"Хуситы ведут боевые действия против Саудовской Аравии, в том числе наносят удары по гражданским аэропортам и другим объектам критически важной инфраструктуры, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным сбоям в транспортном сообщении", – указано в официальном извещении на сайте ведомства.

Госдепартамент особо подчеркнул, что для использования любого аэропорта в Саудовской Аравии дипломаты обязаны предварительно получить специальное разрешение от главы миссии. Это связано с недавними атаками на аэропорты королевства с применением ракет и беспилотников.

Гражданам США, остающимся в стране, ведомство рекомендовало быть готовыми к ряду рисков: возможны атаки на аэропорты, закрытие воздушного пространства, отмена рейсов и серьезные сбои в транспортном сообщении. Американских граждан также настоятельно попросили проявлять максимальную осторожность в случае, если они решат воспользоваться аэропортами в Саудовской Аравии.

После затишья в регионе возобновились бои между шиитским движением "Ансар-Алла" (хуситы), контролирующим часть Йемена, и силами международно признанного правительства страны. На стороне последнего выступает Саудовская Аравия во главе международной коалиции.

Хуситы в последние недели предприняли ряд наступательных операций и фактически взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив – выход из Красного моря в Мировой океан. Также они в ответ на атаки саудовских сил обстреливают военные, транспортные и нефтяные объекты на территории королевства беспилотниками, снарядами и ракетами.

Международный аэропорт Эр-Рияда наряду с другими объектами неоднократно подвергался ударам, были погибшие и пострадавшие.

Посольство России в Саудовской Аравии еще в середине октября рекомендовало гражданам РФ по возможности перенести поездки в королевство.