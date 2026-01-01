Южный Судан разработает трехлетний план стратегического сотрудничества с Россией

В дополнение к трехлетнему плану предусмотрена разработка 100-дневной программы первоочередных мероприятий. Она будет включать определение приоритетных проектов, назначение ответственных представителей министерств, проведение технических консультаций и проведение работы работы по созданию совместной российско-южносуданской комиссии по сотрудничеству, сообщила в понедельник, 2 ноября 2026 года, канцелярия президента страны по итогам внеочередного заседания кабинета министров под председательством главы государства.

По словам исполняющего обязанности министра по делам кабинета министров Бола Века Агота, для координации работы по реализации намеченных направлений сотрудничества будет создан специальный комитет. Его задачей станет разработка механизмов практического осуществления сотрудничества с Россией и обеспечение взаимодействия заинтересованных государственных структур.

Южный Судан – молодое государство в Африке, получило независимость от Судана в июле 2011 года после продолжительной гражданской войны. Страна относится к числу наименее развитых и бедных в мире, ее экономика основана на добыче нефти.