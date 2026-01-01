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МИД КНР заявил о подготовке ответных мер на новый торговый протекционизм США

США готовят нормативные акты о запрете на новые китайские модули оптических приемопередатчиков, а также о введении пошлин и минимальных цен на поликристаллический кремний и связанную с ним продукцию из КНР. По оценке Пекина, эти шаги ударят по интересам всех участников – в том числе американских компаний и потребителей.

Торговля между США и Китаем

(Иллюстрация)

©TAW4/Shutterstock/Fotodom

Комментируя планы США в среду, 5 августа 2026 года, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь отметил, что возведение протекционистских барьеров не сделает американскую экономику более конкурентоспособной.

По его словам, подобные действия серьезно нарушают привычный ход двусторонних торгово-экономических связей и кооперации между бизнесом Китая и Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что Пекин и дальше будет твердо отстаивать законные права и интересы своих предприятий.

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства, заявление последовало в ответ на вопрос западного журналиста о возможной реакции КНР на готовящиеся американские ограничения. Линь Цзянь подчеркнул, что курс на односторонние заградительные меры не соответствует интересам ни одной из сторон.

Кроме того, представитель МИД указал, что Китай решительно возражает против расширительного трактования Соединёнными Штатами понятия "национальная безопасность" и против использования государственных рычагов для необоснованного давления на китайские компании.

В чем суть ограничений США против Китая

Поликристаллический кремний и оптические приемопередатчики являются фундаментом современных высоких технологий. Ограничения на их поставки грозят масштабным кризисом производства.

Кремний служит базовым сырьем для выплавки полупроводниковых пластин, без которых невозможно выпускать микросхемы, компьютерные чипы и панели для солнечных батарей.

В свою очередь, модули оптических приемопередатчиков отвечают за преобразование и передачу данных в волоконно-оптических сетях.

Запрет на импорт этих компонентов и искусственное введение заградительных минимальных цен фактически заблокируют модернизацию американских дата-центров, парализуют развитие сотовых сетей связи и приведут к резкому удорожанию всей готовой электроники для конечных потребителей.

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Метки: Китай США
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