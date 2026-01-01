Молдавия начала расходовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра

"К сожалению, мы видим, что водохранилище заполнено лишь наполовину. Если в прошлом году средний уровень воды составлял 117 м, то сейчас он снизился до критической отметки – 112,9 м. Это более чем на четыре метра ниже, чем год назад", – приводит EADaily его слова.

Хаждер уточнил, что в последние дни приток в водохранилище составляет около 30 кубометров в секунду при сбросе в русло Днестра порядка 85 кубометров в секунду. "Это означает, что правительство делает все возможное для обеспечения населения водой, однако сейчас мы уже используем стратегический запас водохранилища. Но ни один резерв не является бесконечным", – предупредил он.

Правительство Молдавии также сообщило о прогнозируемом на вечер дефиците электроэнергии объемом до 129 МВт·ч. Ведомство подчеркнуло, что отключения не планируются, поскольку будут задействованы механизмы аварийной поставки энергии.

Последствия засухи в Европе

Страны Центральной и Восточной Европы находятся во власти засухи, вызванной жаркой погодой и отсутствием осадков. Из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае и Рейне осложнилось судоходство, снизилась выработка гидроэлектростанций, а промышленные предприятия в ряде стран столкнулись с перебоями в поставках сырья и ростом логистических расходов.

Аналитики предупреждают, что сочетание жары, засухи и высокого спроса на электроэнергию усиливает нагрузку на европейскую энергосистему и может привести к росту импорта электроэнергии в наиболее пострадавших странах.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о приостановке работы единственной в стране АЭС "Пакш". Власти готовятся компенсировать возможный дефицит электроэнергии за счет импорта и призывают крупные предприятия сократить потребление электричества и воды. Также рассматриваются меры по экономии энергии в государственном секторе.

Из-за падения уровня Дуная один из двух реакторов румынской АЭС "Чернаводэ" уже остановлен, а власти изучают возможность перенаправления воды по одному из рукавов реки, чтобы обеспечить охлаждение второго энергоблока. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, одновременно ведутся переговоры об увеличении импорта электроэнергии из соседних государств.