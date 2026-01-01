На популярном турецком курорте обнаружено загрязнение моря

"Значительная часть пластиковых отходов поступает в регион с морскими течениями", – заявил в воскресенье, 9 августа 2026 года, РИА Новости представитель туристического сектора Аланьи, турагент Аслан Мустафа Кылдонер.

Турагент сообщил, что уже получает "жалобы от российских туристов, которые все чаще обращают на это внимание". Он также указал, что загрязнение представляет риск для всего Средиземноморья и способно негативно повлиять на туристическую привлекательность региона. "Сигналы уже есть. Турист приезжает и сталкивается с такой проблемой", – резюмировал он.

Аланья (Alanya) – один из самых популярных, теплых и доступных курортных городов на средиземноморском побережье Турции. Он расположен примерно в 135–150 км к востоку от Антальи и привлекает туристов длинным пляжным сезоном (с конца апреля по ноябрь), развитой инфраструктурой.

В январе – сентябре 2025 года регион Анталья, в который входит Аланья, посетили около 3,31 млн российских туристов, более 24% общего турпотока из России в Турцию.