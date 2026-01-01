Неизвестный летающий объект упал на территории Латвии

Согласно предварительной информации, объект упал в районе Балви (территория на востоке Латвии, в 220 км от Риги, граничит с Псковской областью РФ). Для уточнения местонахождения объекта и выяснения обстоятельств инцидента поисковые работы на земле будут продолжены, сообщает во вторник, 3 ноября 2026 года, пресс-служба латвийского Министерства обороны.

За последние годы на территории Латвии было зафиксировано несколько серьезных инцидентов с падением или пролетом военных беспилотников. В основном они происходили в восточном приграничном регионе (Латгалия). Например, последний из них произошел 1 ноября: по сообщениям латвийских СМИ, в воздушное пространство Латвии со стороны России влетел неизвестный беспилотник, но не был перехвачен, поскольку вернулся на территорию РФ.

7 мая 2026 года в воздушное пространство страны вошли несколько дронов, два из которых упали. Один из них врезался в пустой резервуар для хранения нефти на территории нефтебазы в городе Резекне. Инцидент обошелся без пострадавших и пожара, однако вызвал громкий политический скандал.

14 августа истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии впервые сбили иностранный беспилотник в небе над Латвией (в районе города Балви).