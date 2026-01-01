Нетаньяху призвал не включать в будущее правительство Израиля арабские партии

"С самого первого дня мы протягивали руку для создания широкого правительства национального единства. Явное большинство еврейского населения выбрало «Ликуд» как крупнейшую партию, а меня – в качестве премьер-министра в следующем правительстве. Мы стремимся сформировать широкое правительство с нашими партнерами и с любой партией, которая этого пожелает и не поддерживает терроризм. Я открыт к диалогу по этому вопросу", – написал Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

По итогам состоявшихся 27 октября выборов в 120-местный парламент (кнессет) Израиля правящая коалиция во главе с партией "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху получила 53 мандата, а оппозиционный блок Гади Айзенкота, в который входят партии "Яшар", "Бе-Яхад", "Наш дом Израиль" и "Демократы", – 48 мандатов.

Группа арабских партий стала третьей по величине силой с 19 мандатами. Таким образом, ни один из блоков не набрал необходимого для формирования правительства большинства в 61 мандат. Решение о том, кому из лидеров предоставить право на формирование правительства, примет президент страны Ицхак Герцог после консультаций со всеми партиями, которые начнутся 4 ноября.

Крупнейшие оппозиционные партии Израиля 2 ноября выразили поддержку главе партии "Яшар" Айзенкоту в качестве кандидата на пост премьер-министра страны и заявили о намерении доверить ему формирование кабинета.

Биньямин Нетаньяху находится у власти в общей сложности более 19 лет, что является рекордным показателем среди израильских премьеров за всю историю страны. Политик возглавлял правительство три периода с перерывами начиная с 1999 года.