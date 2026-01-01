О предстоящих консультациях по украинскому вопросу рассказал Уиткофф

"Обсуждения будут сосредоточены на послевоенных мерах безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах к миру", – написал Стивен Уиткофф в соцсети Х.

"Кроме того, на этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО для обсуждения гарантий безопасности для Украины, послевоенной архитектуры безопасности Европы и экономических возможностей для поддержки восстановления Украины", – добавил он.

"Мы рассчитываем на развитие прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, в направлении всеобъемлющего, прочного мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений", – резюмировал спецпосланник президента США.

Агентство Reuters уточнило со ссылкой на источники, что американскую сторону в Абу-Даби будут представлять сам Уиткофф и Джаред Кушнер.

О готовности Москвы вернуться к трехсторонним переговорам по урегулированию говорилось на встрече Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге 21 октября. Через несколько дней после нее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что первый раунд переговоров, вероятно, будет носить предварительный характер. Он также сообщил, что российская делегация к консультациям практически сформирована.