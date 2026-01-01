О прогрессе в переговорах с Ираном заявил Вэнс

"Мы провели ряд хороших бесед с иранцами. Мы с президентом оба достаточно позитивно оцениваем перспективы возможного выхода на урегулирование путем переговоров. Мы продолжим работать над этим… Мы добились определенного прогресса. Посмотрим, удастся ли нам продвинуться дальше", – сказал Вэнс на встрече с журналистами.

Вице-президент заявил, что Вашингтон не устанавливал никаких временных рамок для заключения сделки до возможного возобновления ударов. При этом он подчеркнул, что главным условием для США остаются твердые и проверяемые обязательства Ирана не восстанавливать свою ядерную программу.

По словам Вэнса, американская сторона провела серию конструктивных контактов с иранскими представителями, а незадолго до общения с прессой он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в тот же день в интервью порталу Axios Трамп заявил, что США не спешат принимать решение о возобновлении военных действий. Позже президент США заявил, что Иран хочет договориться о прекращении конфликта, и не исключил, что это произойдет.

"Иран хочет добиться решения проблемы, причем как можно быстрее. И это может произойти", – написал он в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что "цены на нефть резко снижаются <...>, так как люди чувствуют, что не будет войны с Ираном".

Правительство Ирана нацелено урегулировать конфликт с США через прямые переговоры, для чего ему предоставлены необходимые полномочия, сообщил 2 ноября президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.