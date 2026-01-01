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Польша усилит охрану границы с Калининградской областью РФ

Для этого 4-ю Вармиево-Мазурскую бригаду территориальной обороны преобразуют в бригаду пограничной обороны. Реорганизация бригады завершится до конца года, а боеготовность будет достигнута в течение следующих двух лет, сейчас солдаты проходят перевооружение.

Новое формирование получит задачи по обороне границы с Калининградской областью, сообщил в интервью RMF FM в понедельник, 2 ноября 2026 года, командир бригады полковник Цезарь Кишковяк. Он уточнил, что речь идет не о защите, а именно об обороне границы.

По его словам, в задачи бригады будут входить мониторинг границы, поддержка пограничной охраны и принятие на себя ответственности за оборону. Кишковяк сообщил, что усиление границы связано с угрозой диверсий у границы с РФ. Именно на этом основании 2 ноября Главная комендатура полиции Польши объявила о начале превентивной спецоперации в пограничных районах.

Всю польскую границу на сегодняшний день охраняют четыре бригады, то есть пограничные силы страны увеличиваются примерно на четверть.

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Метки: граница Польша
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