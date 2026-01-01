В результате взрыва были выбиты окна на семи-восьми этажах здания, повреждены металлические конструкции фасада. Гражданская оборона Саудовской Аравии сообщила через государственное агентство SPA о материальном ущербе нескольким этажам небоскреба и соседним зданиям; пострадавших нет.

Въезд в финансовый район имени короля Абдаллы перекрыли, посетителей эвакуировали. Фотография, опубликованная агентством SPA без указания названия здания, показала повреждения именно PIF Tower.

Саудовско-арабская коалиция заявила, что "справилась с ракетной угрозой" и зафиксировала падение обломков. Движение "Ансар Алла" (хуситы), которое Саудовская Аравия считает ответственным за атаку, не прокомментировало инцидент.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что оставляет за собой право принять "все необходимые меры" для защиты суверенитета и национальных активов.

Удары по Эр-Рияду и конфликт с хуситами

Это второй удар по объектам финансового района Эр-Рияда менее чем за две недели: 8 ноября 2026 года ракета повредила здание государственной нефтяной компании Saudi Aramco. В начале ноября военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о четырех операциях против Саудовской Аравии с применением баллистических ракет и беспилотников. Целями назывались финансовый центр Эр-Рияда, международный аэропорт столицы, объекты Saudi Aramco и позиции саудовских военных в Йемене.

При ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда 10 октября 2026 года погибли 12 человек, 309 получили ранения.

Хуситы сообщали об ударе двумя баллистическими ракетами по аэропорту и финансовому центру в Эр-Рияде 15 ноября.

Конфликт между возглавляемой Саудовской Аравией коалицией и хуситами обострился в сентябре 2026 года на фоне возобновившейся гражданской войны в Йемене.

Хуситы захватили все побережье Красного моря, включая стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, окружили город Таиз и вынудили поддерживаемое Саудовской Аравией правительство к масштабному отступлению. Агентство Saba, подконтрольное хуситам, сообщило об авиаударах саудовской авиации по Сане рано утром в четверг; власти Саудовской Аравии это не комментировали.

По данным Reuters со ссылкой на двух западных чиновников, информированных саудовской стороной, власти королевства рассчитывают на продолжение военной кампании до шести месяцев. Третий источник подтвердил эти планы: Эр-Рияд намерен добиться территориальных успехов своих союзников на земле до начала переговоров с хуситами.

На этой неделе Саудовская Аравия сменила командующего коалиционными силами в Йемене. Кроме того, наследный принц Мухаммед бен Салман встретился в Эр-Рияде с главой Центрального командования США адмиралом Брэдом Купером – это его третий визит в королевство с момента возобновления конфликта.

Противостояние наносит ущерб планам наследного принца по диверсификации экономики крупнейшего экспортера нефти, отмечает Reuters.

Конфликт в Йемене начался в сентябре 2014 года после захвата хуситами Саны; Саудовская Аравия вошла в войну в 2015 году, возглавив арабскую коалицию. Перемирие, заключенное в апреле 2022 года при посредничестве ООН, помогло прекратить боевые действия до лета 2026 года.