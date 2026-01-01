"Совет директоров Nvidia единогласно принял его отставку и не собирается восстанавливать Дженсена в должности гендиректора", – заявил Джонс.

Его слова прозвучали на онлайн‑конференции по итогам публикации отчетности за третий квартал 2027 года, передает ТАСС.

Ранее Хуанг сказал, что будет "удостоен чести" вернуться на пост генерального директора, если совет директоров сочтет это отвечающим интересам акционеров и сотрудников. Его возможное возвращение обсуждалось на фоне падения акций компании и усиления ограничений США на экспорт передовых ИИ-чипов в Китай.

Последние ключевые показатели

Nvidia отчиталась за третий квартал 2027 финансового года (завершился 25 октября 2026 года): выручка и прибыль более чем удвоились год к году, а прогноз на следующий квартал оказался выше консенсус-ожиданий. На этом фоне акции компании выросли примерно на 4%.

Выручка – $115,8 млрд против $57,0 млрд (+103%).

Чистая прибыль по GAAP – $65,3 млрд против $31,9 млрд (+105%).

Руководство связало рекорд с устойчивым спросом на ИИ-инфраструктуру и началом поставок платформы Vera Rubin NVL72, которую компания назвала самым быстрым по темпам вывода на рынок продуктом в своей истории.

Прогноз и ожидания рынка

На четвертый квартал Nvidia прогнозирует выручку около $130 млрд, плюс-минус 3%, что примерно на 90% выше аналогичного периода прошлого года и заметно выше среднего консенсуса аналитиков в $125,1 млрд.

Фактические результаты также превзошли ожидания: выручка $115,8 млрд против прогноза около $108,8–109,3 млрд.

Реакция рынка

В обычной сессии 17 ноября акции Nvidia закрылись на $155,46, снизившись на 0,44–0,48% на фоне нервозности инвесторов перед отчетом.

После публикации результатов и начала пресс-конференции бумаги быстро выросли: на 2,2% вскоре после релиза, затем до примерно 4%.

Котировки достигали $161,60, что означало рост на 3,95% к дневному закрытию; отдельные источники фиксировали до 4,57% или около 5% в торгах после закрытия основной биржевой сессии.

Иными словами, рынок воспринял отчет как сильный: рост выручки и прибыли, рекордный сегмент дата-центров и оптимистичный прогноз перевесили опасения по поводу руководства компании и более высоких затрат на память, отражающихся в прогнозной марже.

Скандал вокруг Nvidia

Хуанг основал Nvidia в 1993 году и руководил ею 33 года. Осенью 2026 года стало известно о его отношениях с Элис Хуанг, сотрудницей Megaspeed и гражданкой Китая, его однофамилицей, которую американские спецслужбы заподозрили в шпионаже.

Позже The New York Times сообщила о романе с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. Об отставке Nvidia объявила в ноябре. Из-за скандала компания потеряла в стоимости почти $2 трлн, ее капитализация сейчас меньше $4 трлн. Nvidia входит в число самых дорогих публичных компаний мира.

Временным генеральным директором компании стала финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. Один из участников кампании за возвращение Хуанга признал, что отношения с подчиненной считаются основанием для увольнения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражал бы против восстановления Дженсена Хуанга в должности генерального директора Nvidia, и сказал, что не знает, была ли Элис Хуанг шпионкой.