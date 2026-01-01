В заявлении ОКНШ отмечается, что южнокорейские военные обнаружили российские самолеты заранее и "развернули истребители для подготовки к любым возможным непредвиденным обстоятельствам", сообщает агентство Yonhap.

Впоследствии самолеты покинули зону, не нарушая воздушного пространства Южной Кореи, добавили в сообщении.

Министерство обороны Японии тем же утром заявило, что два предположительно российских самолета нарушили воздушное пространство страны в районе острова Окиносима (префектура Фукуока) в Японском море, сообщает ТАСС.

В связи с этим на перехват были подняты истребители Сил самообороны. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что российской стороне по дипломатическим каналам был выражен протест.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе инциденты со входом российской военной авиации в опознавательные зоны ПВО фиксируются регулярно. Министерство обороны РФ не признает опознавательные зоны ПВО Японии и Южной Кореи, так как они установлены этими странами в одностороннем порядке и не регулируются международным правом. Российское ведомство настаивает, что все полеты дальней и разведывательной авиации проходят строго над нейтральными водами без нарушения границ иностранных государств.