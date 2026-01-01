Чаще всего пользователи жаловались на невозможность войти на сайт.

Клиенты также сообщают о неполадках в мобильном приложении, с переводами и другими банковскими сервисами. По словам части пользователей, не удавалось завершить операции в отделениях, воспользоваться банкоматами и оплатить покупки на кассах в магазинах и кафе. В обсуждениях на Reddit описывают трудности с доступом к онлайн-банку в начале рабочей недели и появление необычных экранов подтверждения личности.

В ответе банка одному из клиентов в X сказано, что специалисты "работают над устранением проблемы с онлайн-банкингом" и советуют "попробовать позже". Причины сбоя и число затронутых клиентов пока не уточняются.

В тот же день на Downdetector появились сообщения о проблемах у Bank of America, Wells Fargo и U.S. Bank – около тысячи жалоб, а также кратковременные всплески по Capital One и Zelle.

Сбой произошел на фоне недавних технологических срывов. В воскресенье Microsoft сообщила о полном восстановлении работы Outlook, Teams и других сервисов Microsoft 365 после глобального сбоя, а в пятницу в США вводился общенациональный запрет на вылеты из-за сбоя связи, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов.

Подобные инциденты в американской финансовой системе происходят регулярно и часто затрагивают сразу несколько крупных игроков из-за общих платежных шлюзов и облачной инфраструктуры.

Ранее клиенты Bank of America, Wells Fargo и Chase уже сталкивались с многочасовыми задержками при обработке транзакций и временным исчезновением средств со счетов при отображении баланса.

Крупнейшие банки США неоднократно объясняли такие неполадки плановыми обновлениями серверов или сбоями у сторонних облачных провайдеров, опровергая версии о кибератаках.