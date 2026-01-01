Сбой Microsoft охватил 74 страны: проблемы возникли у госслужб, школ и бизнеса

Как сообщил Downdetector в социальной сети X, количество жалоб на Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросло более чем в 100 раз. Пользователи также сообщали о проблемах с Xbox, GitHub и LinkedIn, однако обращений по этим платформам было значительно меньше.

Наибольшее число жалоб поступило из США. По данным Downdetector, в пиковый момент о неполадках в работе Outlook сообщили более 130 тыс. пользователей, Microsoft 365 – около 46 тыс., Copilot – 5800, Microsoft Teams – 4500.

Сбой Microsoft затронул госучреждения Австралии и Японии

Последствия перебоев почувствовали не только частные пользователи и компании. В Австралии проблемы возникли у Федеральной полиции (AFP) и Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO). Об этом сообщали местные СМИ.

Сбой также затронул государственные ведомства, школы и университеты. По информации австралийских изданий, некоторые сотрудники не могли получить доступ к электронной почте и другим рабочим системам. Власти страны начали следить за ситуацией, а национальный координатор по кибербезопасности подключился к ее оценке.

Перебои затронули и государственную инфраструктуру Японии. Об этом сообщало агентство Kyodo. Кроме того, проблемы возникли у компаний, использующих инструменты Microsoft для работы. В частности, OpenAI и Anthropic сообщили о неполадках с подключением к сервисам Microsoft 365.

Microsoft объяснила возможную причину глобального сбоя

В корпорации сообщили, что значительное количество серверов неожиданно перестало отвечать на запросы. Из-за этого нагрузка перераспределилась на оставшуюся инфраструктуру, что вызвало ошибки при подключении к сервисам.

Microsoft заявила, что не обнаружила признаков кибератаки. Компания проверяет недавние изменения конфигурации и пытается восстановить работу серверов. Первые меры позволили вернуть часть оборудования в строй, однако некоторые серверы снова переставали отвечать после возобновления нагрузки.

В результате восстановление затянулось: перебои продолжились и в пятницу, 13 ноября, затронув пользователей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Австралию, Японию и Индию. Microsoft сообщила о частичном восстановлении отдельных сервисов, но предупредила, что нормализация работы может происходить постепенно.