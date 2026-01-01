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Уиткофф рассказал о просьбе Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп считает необходимым как можно скорее завершить конфликт на Украине. Об этом 12 ноября 2026 года заявил специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф (архивное фото)

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф (архивное фото)

©Global Look Press/Keystone Press Agency

По словам Уиткоффа, глава Белого дома попросил передать российскому президенту, что скорейшее прекращение конфликта имеет большое значение для обеих сторон.

"Он (президент Трамп. – «Профиль») считает, он просил нас передать вам, что очень важно завершить этот конфликт как можно быстрее. Это очень сложный конфликт для обеих сторон", – сказал спецпосланник.

Уиткофф также заявил, что американская сторона предпринимает все необходимые шаги для достижения договоренностей и завершения конфликта. Он выразил надежду, что уже в ближайшее время, возможно, по итогам встречи в Москве, удастся объявить о проведении следующих трехсторонних переговоров с участием представителей Европейского союза.

Встреча Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошла в четверг в Кремле. Американские представители прибыли в Москву из Абу-Даби, где ранее состоялись трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины.

По словам главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, центральной темой консультаций в Абу-Даби стала архитектура европейской безопасности.

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Метки: Владимир Путин Дональд Трамп Стивен Уиткофф
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