Уиткофф рассказал о просьбе Трампа к Путину

По словам Уиткоффа, глава Белого дома попросил передать российскому президенту, что скорейшее прекращение конфликта имеет большое значение для обеих сторон.

"Он (президент Трамп. – «Профиль») считает, он просил нас передать вам, что очень важно завершить этот конфликт как можно быстрее. Это очень сложный конфликт для обеих сторон", – сказал спецпосланник.

Уиткофф также заявил, что американская сторона предпринимает все необходимые шаги для достижения договоренностей и завершения конфликта. Он выразил надежду, что уже в ближайшее время, возможно, по итогам встречи в Москве, удастся объявить о проведении следующих трехсторонних переговоров с участием представителей Европейского союза.

Встреча Путина с Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошла в четверг в Кремле. Американские представители прибыли в Москву из Абу-Даби, где ранее состоялись трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины.

По словам главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, центральной темой консультаций в Абу-Даби стала архитектура европейской безопасности.