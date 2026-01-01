Гуманитарная миссия в Константиновке, серые зоны и иностранные войска на Украине: главные заявления Путина

Путин предложил поручить организацию миссии уполномоченным по правам человека России и Украины. Он напомнил, что у сторон уже был положительный опыт гуманитарного взаимодействия вокруг Алёшек, и выразил надежду на продолжение такой работы.

По словам российского президента, Россия контролирует Константиновку и готова создать необходимые условия для проведения гуманитарной акции. При этом перед началом миссии потребуется разминировать территорию. На выполнение этих работ, как заявил Путин, понадобится пять дней.

Говоря о перспективах урегулирования конфликта, президент отметил, что хотел бы добиться мира на Украине, который был бы вечным.

Путин высказался о диалоге с Европой и иностранных войсках

Отдельно российский лидер заявил, что Москва никогда не выступала против диалога с европейскими странами. По его словам, Россия хотела бы, чтобы США помогли наладить взаимодействие с Европой и чтобы европейские государства определились, чего они добиваются: мира или продолжения войны.

Путин подчеркнул, что хотел бы установления на Украине вечного мира.

При этом президент вновь обозначил позицию России относительно возможного размещения иностранных военных на Украине: такие подразделения, по его словам, будут рассматриваться Вооружёнными силами РФ как законные цели. Путин заявил, что присутствие иностранных войск на украинской территории неприемлемо для Москвы, поскольку представляет угрозу национальной безопасности.

Президент также прокомментировал обсуждение так называемых серых зон. По его словам, Москва знает о том, что украинская сторона поднимает эту тему, однако для России существует только одна линия разграничения – государственная граница.