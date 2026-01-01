11 ноября 2026
USD 82.55 -0.21 EUR 92.4
Новости Происшествия
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Поезда в Воркуту, Сыктывкар и Лабытнанги задержаны из-за обрушения пролета моста

Поезда в Воркуту, Сыктывкар и Лабытнанги задержаны из-за обрушения пролета моста

Пролет железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области обрушился во вторник, 10 ноября 2026 года. С рельсов сошли вагоны грузового поезда, пострадавших нет.

Поезд

(Иллюстрация)

©Photography Vlatko / Shutterstock/Fotodom

Движение на участке Черёмуха – Виледь приостановлено, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги. К месту направили восстановительные поезда, причины происшествия устанавливаются. В регионе создан оперативный штаб, сообщил губернатор Александр Цыбульский.

На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задержаны поезда:

  • №310 Адлер – Воркута;
  • №98 Санкт-Петербург – Сыктывкар;
  • №22 Москва – Лабытнанги;
  • №376 Москва – Воркута.

На станции Виледь стоят составы:

  • №311 Воркута – Новороссийск;
  • №41 Воркута – Москва;
  • №21 Лабытнанги – Москва;
  • №375 Воркута – Москва.

Между станциями Виледь и Котлас-Южный пассажиров будут перевозить автобусами. Для дальнейшего следования подготовлены резервные поезда.

Это первое обрушение моста за последние годы. Строение расположено на участке железной дороги, обеспечивающей сообщение центра и юга России с Архангельской областью, Республикой Коми и Ямало-Ненецким автономным округом.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Архангельская область
Рекомендательный сервис