Поезда в Воркуту, Сыктывкар и Лабытнанги задержаны из-за обрушения пролета моста

Движение на участке Черёмуха – Виледь приостановлено, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги. К месту направили восстановительные поезда, причины происшествия устанавливаются. В регионе создан оперативный штаб, сообщил губернатор Александр Цыбульский.

На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задержаны поезда:

№310 Адлер – Воркута;

№98 Санкт-Петербург – Сыктывкар;

№22 Москва – Лабытнанги;

№376 Москва – Воркута.

На станции Виледь стоят составы:

№311 Воркута – Новороссийск;

№41 Воркута – Москва;

№21 Лабытнанги – Москва;

№375 Воркута – Москва.

Между станциями Виледь и Котлас-Южный пассажиров будут перевозить автобусами. Для дальнейшего следования подготовлены резервные поезда.

Это первое обрушение моста за последние годы. Строение расположено на участке железной дороги, обеспечивающей сообщение центра и юга России с Архангельской областью, Республикой Коми и Ямало-Ненецким автономным округом.