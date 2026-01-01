Поезда в Воркуту, Сыктывкар и Лабытнанги задержаны из-за обрушения пролета моста

Движение на участке Черёмуха – Виледь приостановлено, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги. К месту направили восстановительные поезда, причины происшествия устанавливаются. В регионе создан оперативный штаб, сообщил губернатор Александр Цыбульский.
На станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задержаны поезда:
- №310 Адлер – Воркута;
- №98 Санкт-Петербург – Сыктывкар;
- №22 Москва – Лабытнанги;
- №376 Москва – Воркута.
На станции Виледь стоят составы:
- №311 Воркута – Новороссийск;
- №41 Воркута – Москва;
- №21 Лабытнанги – Москва;
- №375 Воркута – Москва.
Между станциями Виледь и Котлас-Южный пассажиров будут перевозить автобусами. Для дальнейшего следования подготовлены резервные поезда.
Это первое обрушение моста за последние годы. Строение расположено на участке железной дороги, обеспечивающей сообщение центра и юга России с Архангельской областью, Республикой Коми и Ямало-Ненецким автономным округом.