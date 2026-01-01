Восемь стран НАТО отработают борьбу с подлодками в Балтийском море

"Швеция принимает у себя учения, в ходе которых вооруженные силы страны совместно с силами союзников отрабатывают обнаружение, отслеживание и борьбу с подводными лодками в сложных морских условиях Балтийского моря", – говорится в сообщении вооруженных сил королевства.

Учения под названием Dynamic Merlin начнутся 9 ноября. Тренировки проведут ВМС Швеции совместно с первой постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG1). В общей сложности в них задействованы восемь стран Альянса.

Как уточняют вооруженные силы, Швеция планирует задействовать корветы, вертолеты, подводную лодку и корабль обеспечения. Численность привлекаемых сил НАТО и сроки проведения маневров в сообщении не приводятся.

Учения серии Dynamic Merlin являются регулярными специализированными маневрами НАТО, но Стокгольм впервые принимает их у себя в статусе полноправного члена Альянса.

Главная особенность этих тренировок – отработка тактики в шхерах (узких скалистых заливах) и на мелководье Балтики. В таких условиях радары и гидроакустические системы работают со сбоями из-за сложного рельефа дна и пресной воды. Именно поэтому НАТО стягивает корабли в шведские воды, чтобы научить экипажи искать современные бесшумные дизельные подлодки в специфической прибрежной зоне.

Проведение противолодочных маневров напрямую связано с новой военной доктриной Альянса, в которой Балтийское море после вступления Швеции и Финляндии неофициально называют "внутренним озером НАТО".

Главная стратегическая задача Стокгольма в блоке – это контроль над Готландской впадиной и обеспечение безопасности подводной инфраструктуры (кабелей связи и газопроводов). Из-за недавних инцидентов с повреждением магистралей на дне Балтики НАТО перевел эти учения из разряда плановых в статус критически важных для защиты морских коммуникаций.