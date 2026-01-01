"Кольца власти", "Шершни" и "Бегущий по лезвию": какие сериалы смотреть в ноябре 2026 года

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"Великий"

Премьера спортивной биографической драмы "Великий" (The Greatest) в мире запланирована на 4 ноября. Американский проект создается под руководством режиссеров Стэйси Мухаммад, Крэйга Сибельс и Бена Уоткинса.

Главные роли в масштабном байопике исполнили Джаален Бест, Лэйси Крейтон, Эймин Джозеф, Джим Чэд, Дэйв Дэвис и Рико Э. Андерсон.

Все поклонники спорта знают легендарного боксера Мухаммеда Али, однако изначально его звали Кассиус Клей. Он был выходцем из небогатой семьи и должен был буквально пробиваться к вершинам славы сквозь жесткие социальные и спортивные барьеры.

Сюжет подробно сфокусируется на том, как Али приходилось совмещать тяжелейшую профессиональную спортивную карьеру с ролью обычного мужа и отца, что тоже было огромным испытанием.

Биографию Мухаммеда Али уже несколько раз переносили на экраны, и наиболее известным проектом до сих пор считался фильм "Али" 2001 года, за который Уилл Смит получил номинацию на премию "Оскар". В новой многосерийной версии за счет сериального формата историю великого боксера обещают рассказать гораздо подробнее, глубже раскрыв его личные драмы и закулисье спортивного мира.

"Хорошая дочь"

Премьера криминального триллера "Хорошая дочь" (The Good Daughter) американского производства состоится 12 ноября. Режиссером проекта выступила Стеф Грин.

В ключевой актерский состав драмы вошли Меган Фэйхи, Роуз Бирн, Одри Грэйс Маршалл, Ли Перкинс, Рэй Пантаки и Джеймс Донадио.

Сюжетная линия переносит зрителя в небольшой городок Пайквилль. 20 лет назад на семью сестер Саманты и Шарлотты Куинн было совершено жестокое нападение, оставившее глубокий след в их жизнях – они до сих пор вынуждены существовать с тяжелейшей психологической травмой детства.

В наши дни Шарлотта выбирает путь правосудия и становится адвокатом. Когда в городе происходит новое страшное преступление, именно она первой оказывается на месте происшествия и берется за расследование. Однако это дело оборачивается опасным погружением в прошлое, вынуждая обеих сестер лицом к лицу столкнуться с самыми ужасными воспоминаниями, которые они пытались похоронить. Сериал основан на одноименном романе Карин Слотер, вышедшем в 2017 году. Писательница сама выступила шоураннером и полностью написала сценарий адаптации.

"12 12 12"

Мировая премьера многосерийного криминального триллера "12 12 12" назначена на 13 ноября. Режиссерское кресло американского проекта заняла Кари Скогланд.

В главных ролях задействован звездный тандем, состоящий из Энтони Маки и Джейми Дорнана, а компанию им составили Юлиус Фельдмайер, Миклош Береш, Пит Буковски, Хильдегард Шредтер и Мерлин Леонхардт.

В центре сюжета оказывается невероятно талантливый и хладнокровный преступник, который задумывает провести дерзкое, филигранно просчитанное ограбление высокотехнологичного банковского хранилища в Цюрихе. Единственным человеком, способным сорвать планы гения, просчитать его ходы или хотя бы выйти на след банды, оказывается опальный агент ФБР.

Между двумя первоклассными профессионалами, оказавшимися по разные стороны баррикад, разворачивается напряженная интеллектуальная и физическая дуэль. Главная изюминка проекта заключается в его структуре: повествование будет идти сразу в трех временных линиях.

Зрителям покажут 12 месяцев до ограбления, во время которых вор собирал команду и детально прорабатывал стратегию, 12 часов самого налета и 12 дней после него, посвященных отчаянной погоне спецслужб за преступниками.

"Альтруисты"

Американская биографическая драма "Альтруисты" (The Altruists), сочетающая в себе элементы криминала и мелодрамы, выйдет на экраны 19 ноября. Постановкой занимались режиссеры Сильвер Три и Джеймс Понсольдт.

В образах ключевых исторических персонажей предстанут Джулия Гарнер, Пол Райзер, Каран Сони, Алекс Лоутер, Робин Вайгерт и Мэдисон Ху.

Сериал пополнит линейку художественных байопиков о создателях скандально известных стартапов и технологических гигантов. История фокусируется на одиозной фигуре Сэма Бэнкмана-Фрида. Он знакомится с умной и амбициозной Кэролайн Эллисон, и между ними быстро завязываются романтические отношения.

Параллельно с этим Сэм основывает амбициозную криптовалютную биржу FTX, а Кэролайн возглавляет инвестиционный хедж-фонд Alameda Research. Их многочисленные клиенты даже не подозревают, что эти две структуры тесно и незаконно связаны друг с другом. Именно эти финансовые махинации приводят в итоге молодых гениев к полному краху и тюремному заключению.

Сюжет делает серьезный акцент на психологических взаимоотношениях пары и на том, как именно они обманывали сами себя, искренне веря в благородство и альтруизм своих разрушительных целей.

"Раскопки"

Приключенческий комедийный проект "Раскопки" (Dig) американского производства дебютирует 23 ноября. Режиссуру взяли на себя Дин Холлэнд, Ребекка Эшер и Морган Сэкетт.

Актерский состав получился поистине примечательным: Хью Лори, Джеральдин Висванатан, Эми Полер, Антония Томас, Кайван Новак и Майкл Шур.

Сюжет рассказывает о четырех женщинах, которые работают на масштабных археологических раскопках в Греции. Каждая из них переживает серьезный кризис в личной жизни, и все они оказались в этих спартанских условиях далеко не случайно, пытаясь убежать от личных проблем.

Их привычные рабочие будни кардинально меняются, когда из-под земли извлекают невероятно редкий и загадочный артефакт. Эта находка способна полностью перевернуть устоявшиеся научные представления об истории человечества. Из-за ценности реликвии обычные исследовательницы моментально ввязываются в крайне опасную международную авантюру.

Создателями комедии выступили Эми Полер и Майкл Шур, известные по культовому сериалу "Парки и зоны отдыха". При этом они не только написали сценарий, но и сами сыграли яркие роли, а компанию им составил Хью Лори, для которого возвращение в чистую комедию стало отличным шагом.

"Бегущий по лезвию 2099"

Один из самых ожидаемых научно-фантастических сериалов года "Бегущий по лезвию 2099" (Blade Runner 2099) совместного производства США и Чехии выйдет в свет 25 ноября.

Режиссером первого сезона стал Джонатан ван Тюллекен. Главные роли исполнили оскароносная Мишель Йео и звезда Хантер Шефер, а также Димитри Абольд, Том Бёрк, Льюис Гриббен, Джонни Харрис и Уил Кобан.

События проекта разворачиваются через 50 лет после финала полнометражной картины "Бегущий по лезвию 2049". Ситуация в Лос-Анджелесе накалилась до предела: в городе вспыхнуло полномасштабное восстание репликантов, в результате которого люди навсегда утратили свою безусловную тотальную власть над искусственными жизнями.

Главная героиня Кора всю свою жизнь провела в бегах, скрываясь от преследования властей, но по воле судьбы сама становится "бегущей по лезвию". Ей приходится заключить вынужденный и шаткий союз с репликантом Олвен.

Вместе двум напарницам предстоит расследовать глобальное дело, способное изменить будущее остатков цивилизации. Это первый игровой телесериал в истории франшизы, исполнительным продюсером которого выступил сам Ридли Скотт.

Шоураннеры подчеркивают, что проект задумывался как сюжетно законченная история в рамках одного сезона, которую не планируют искусственно растягивать.

"Чёрные голуби"

5 ноября состоится премьера второго сезона британского шпионского боевика "Чёрные голуби" (Black Doves). Постановкой продолжения занимались режиссеры Алекс Габасси и Лиза Ганнинг.

К своим ролям вернулись Кира Найтли и Бен Уишоу, а компанию им составили Сара Ланкашир, Эндрю Бакан и Эндрю Кодзи. Напомним, что первый сезон заслужил неплохие оценки зрителей (IMDb: 7,2; "Кинопоиск": 6,5).

Шоу изначально рассказывало историю Хелен Уэбб – верной супруги крупного британского политика, которая на протяжении долгого времени вела двойную жизнь, тайно передавая секретные государственные данные подпольной шпионской организации.

После трагической гибели своего тайного любовника Хелен была вынуждена объединить усилия со старым знакомым – профессиональным наемным убийцей в завязке Сэмом Янгом. Вместе они распутывали сложнейший клубок заговоров.

Во втором сезоне ставки в этой игре вырастают до максимума: законный муж Хелен официально занимает пост премьер-министра страны, а ее непосредственная начальница по шпионской линии оказывается под ударом из-за масштабных внутренних интриг. Героине Киры Найтли придется вновь довериться Сэму и с головой погрузиться в опасные криминальные разборки на высшем политическом уровне.

"Институт"

Второй сезон фантастического хоррор-триллера "Институт" (The Institute) выйдет 8 ноября. Режиссерами новых серий выступили Джек Бендер и Брэд Тёрнер.

В главных ролях заняты молодые и опытные актеры: Джо Фриман, Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер, Фионн Лэйрд, Ханна Голуэй и Джулиан Ричингс. Первые серии проекта получили сдержанные, но стабильные оценки (IMDb: 6,7; "Кинопоиск": 6,6).

Телевизионная экранизация одноименного бестселлера Стивена Кинга в первом сезоне детально пересказала сюжет книги: история крутилась вокруг одаренного подростка Люка, у которого внезапно обнаружились мощные сверхъестественные способности. Мальчика похитили сотрудники загадочной правительственной организации, и он очнулся в стенах Института, где над такими же испуганными детьми проводились жестокие и тайные научные опыты.

Объединившись со сверстниками, Люк разработал план побега, пока бывший офицер полиции Тим пытался начать жизнь с чистого листа в провинции.

Поскольку события книги были полностью исчерпаны, второй сезон предложит абсолютно оригинальный сюжет.

В продолжении раскроется истинный пугающий масштаб заговора, связанный с существованием подобных Институтов по всему земному шару, а повзрослевшие герои попытаются полностью уничтожить эту преступную сеть.

"Властелин колец: Кольца власти"

11 ноября состоится грандиозное возвращение американского фэнтези-эпика "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power), создаваемого совместно с кинематографистами Новой Зеландии и Канады. За режиссуру третьего сезона отвечают Шарлотта Брандстром, Санаа Хамри и Уэйн Йип.

В масштабном касте задействованы Морвет Кларк, Чарли Викерз, Чарльз Эдвардс, Исмаэль Крус Кордова, Роберт Арамайо, Роберт Стрендж и Маркелла Кавена. Проект удерживает внимание публики, несмотря на полярные отзывы (IMDb: 6,8; "Кинопоиск": 6,3).

Масштабный приквел легендарной франшизы детально воссоздает события Второй эпохи Средиземья, развивая сразу несколько глобальных сюжетных арок. Зрители следят за отчаянной борьбой эльфийской воительницы Галадриэль против возрождающегося зла, за долгим и опасным путешествием племени мохноногов, приютивших таинственного упавшего с неба Странника, а также за непростыми союзническими отношениями гнома Дурина и эльфа Элронда.

Все эти события разворачиваются на фоне зловещего возвращения Саурона и постепенного формирования бесплодных земель Мордора. Если во втором сезоне главный антагонист хитростью добился создания первых колец, то в третьем сезоне сюжет вплотную подойдет к ковке главного Кольца Всевластия.

В Средиземье вспыхнет полномасштабная кровопролитная война, а Галадриэль наконец воссоединится со своим давно пропавшим супругом, роль которого исполнит Джейми Кэмпбелл Бауэр.

"Шершни"

Финальный четвертый сезон культового американского психологического триллера "Шершни" (Yellowjackets) стартует 20 ноября. Над завершением истории работали режиссеры Барт Никерсон, Бен Семанофф и Эва Сёрхёуг.

К своим ролям вернулся весь основной каст: Мелани Лински, Софи Нелисс, Джасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Сэмми Ханратти и Лив Хьюсон. Сериал стабильно удерживает высочайшие рейтинги среди критиков и зрителей (IMDb: 7,7; "Кинопоиск": 7,5).

Сюжет этого мрачного триллера традиционно развивается в двух параллельных временных шкалах.

Первая линия переносит нас в 1996 год, когда самолет с перспективной школьной женской футбольной командой терпит крушение в безлюдной и глухой лесной чаще. На протяжении долгих месяцев выжившие девочки постепенно теряют человеческий облик и превращаются в жестокий, изолированный от мира культ с жуткими ритуалами.

Вторая линия разворачивается в наши дни, показывая жизнь немногих спасшихся и повзрослевших участниц тех событий, которые внезапно сталкиваются с "приветами" из своего темного прошлого.

Финальный четвертый сезон обещает полностью завершить эту историю и дать ответы на главные вопросы: что именно произошло с девочками перед самым спасением, какую страшную тайну они хранили все эти годы и как взрослым героиням придется расплатиться за грехи своей юности.

"Перси Джексон и олимпийцы"

Третий сезон приключенческого подросткового фэнтези "Перси Джексон и олимпийцы" (Percy Jackson and the Olympians) также стартует 20 ноября. Режиссерами новых эпизодов стали Джеймс Бобин, Джет Уилкинсон и Ник Копус.

К своим ролям вернулось трио молодых актеров – Уокер Скобелл, Леа Джеффрис и Арьян Симхадри, а также Чарли Бушнелл, Дэниэл Димер и Глинн Тёрмен. Рейтинги экранизации держатся на хорошем уровне (IMDb: 7; "Кинопоиск": 6,4).

Проект, основанный на популярном книжном цикле Рика Риордана, с каждым годом расширяет свои масштабы, рассказывая о современной реальности, где боги древнегреческого пантеона живут среди обычных людей.

Главный герой Перси Джексон, являющийся сыном могущественного бога морей Посейдона, проходит обучение в специализированном лагере для полукровок, находит верных товарищей и регулярно оказывается в эпицентре божественных конфликтов.

Сюжетная линия третьего сезона целиком и полностью адаптирует события популярной книги "Перси Джексон и Проклятие титана". Главному герою в компании сатира Гроувера и воительницы Талии предстоит отправиться в смертельно опасный поход. Их цель – отыскать и спасти Аннабет, которая бесследно исчезла после прямого столкновения с пробуждающимися армиями титана Кроноса.

В новых сериях на экране появится несколько знаковых олимпийских богов, а юным героям придется вступить в противостояние со своими бывшими соратниками, перешедшими на сторону зла.