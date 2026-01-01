Под Кимрами потерпело крушение самодельное воздушное судно

Проводится процессуальная проверка.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий.

По неподтвержденной информации СМИ, самодельное воздушное судно представляло собой автожир (гироплан). В отличие от вертолетов, несущий винт автожира вращается свободно за счет потока воздуха (авторотация), а вперед его толкает обычный самолетный пропеллер. Собранный в Каюрово автожир вроде бы смог подняться в воздух, но сразу же рухнул вниз.

Тверская межрайонная транспортная прокуратура организовала свою проверку, на место отправился транспортный прокурор Константин Волков. Сообщение ведомства в Telegram (17:16) интересно прикрепленным фото с потерпевшим крушение летательным аппаратом.

В Каюрово, по данным на 2010 год, жили 82 человека. Сельцо располагается неподалеку от северной окраины Кимр, километрах в пяти. Примерно в 20 км на юго-запад по прямой – Дубна, а в 40 км на северо-восток – Калязин.

Обновлено 17:50 – добавлена информация о прокурорской проверке