Рекордсмен Атлантики уйдет под воду: в США затопят легендарный лайнер SS United States

Как сообщается на сайте Destinfwb, 990-футовый лайнер (около 302 м) затопят примерно в 22 морских милях от побережья Дестина. Работы планируют начать в 10:00 по местному времени. 11 ноября в городе проведут публичную церемонию прощания с судном.

Лайнер установил рекорд скорости в 1952 году

SS United States вошел в историю благодаря рекорду, установленному во время первого трансатлантического рейса в 1952 году. Судно стало самым быстрым океанским пассажирским лайнером, пересекшим Атлантику, и до сих пор сохраняет этот рекорд.

Корабль строили не только как пассажирский лайнер. Часть расходов на его создание взяли на себя американские военные: в случае крупного международного конфликта судно можно было переоборудовать в скоростной транспорт для перевозки до 14 тыс. военнослужащих. Однако в таком качестве SS United States никогда не использовали.

Лайнер находился в коммерческой эксплуатации 17 лет. В 1969 году его вывели из строя на фоне роста популярности авиаперевозок и высоких расходов на содержание. После этого судно неоднократно меняло владельцев и десятилетиями оставалось у причалов в ожидании нового назначения.

Как судно подготовили к затоплению

В 2024 году округ Окалуса приобрел SS United States за $10 млн, чтобы превратить его в искусственный риф и туристический объект. В феврале 2025 года лайнер покинул Филадельфию и отправился в Алабаму. В марте он прибыл в Мобил, где специалисты начали подготовку к затоплению.

Работы заняли около 19 месяцев. С судна удалили материалы, которые могли представлять опасность для окружающей среды и будущих посетителей подводного объекта, в том числе часть электропроводки с токсичными компонентами и отслаивающуюся краску. Также демонтировали окна и иллюминаторы, убрали лифтовые кабины и подготовили отверстия для доступа дайверов. При этом некоторые исторические детали удалось сохранить. В их числе – знаменитые дымовые трубы, радиолокационная мачта, якорь и другие элементы конструкции. Их планируют использовать в наземном музее, посвященном истории лайнера. Его создание обсуждают представители округа и организация SS United States Conservancy, которая долгие годы пыталась найти способ сохранить судно.

Что появится на месте затопления

После размещения на морском дне корпус лайнера должен стать средой обитания для морских организмов. Власти рассчитывают, что на нем поселятся водоросли, ракообразные и другие представители подводной фауны. Кроме того, объект планируют использовать для дайвинга и спортивной рыбалки.

Судно должно лечь на глубине около 49 м. Верхняя часть сохранившейся надстройки, согласно опубликованным планам, окажется примерно в 23 м от поверхности. Это сделает объект доступным для подготовленных дайверов, хотя погружения потребуют соблюдения соответствующих мер безопасности.

В округе рассчитывают, что новый риф привлечет туристов и принесет дополнительный доход местному бизнесу: дайвинг-центрам, рыболовным компаниям и гостиницам.

Проект финансируется за счет туристических доходов и взносов партнеров. Рядом уже находится другой крупный искусственный риф – бывший авианосец USS Oriskany длиной около 278 м. После затопления SS United States должен превзойти его по размерам.