Атака на Нижегородскую область: что известно к данному моменту

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев указал: "Жертв утренней атаки мерзавцев на наш город нет. Водитель, чей автомобиль получил повреждения, после осмотра медиков была отпущена домой" (13:33 в Telegram).

В "ряде частных домов нескольких населенных пунктов" Кстовского района города электроснабжение уже восстановлено. Работа продолжается.

"Также силы брошены на восстановление привычных параметров горячего водоснабжения и отопления в части МКД Кстова", – заявил Шалабаев.

Ранее мэр сообщал (8:31 в Telegram) о повреждении промышленного предприятия и объекта коммунальной инфраструктуры. У губернатора же речь шла о "значительных повреждениях" предприятия в Кстовском районе.

Никитин предупреждал, что во время восстановительных работ возможно отключение электричества, "снижение параметров горячего водоснабжения и отопления" на отдельных участках коммунальных сетей.

Гражданам с пострадавшим имуществом обещали обязательно оказать помощь.

Информация, появившаяся в Telegram, была продублирована в аккаунте "ВКонтакте" Шалабаева.

Местное издание NN.ru рассказывает, что взрывы слышали не только в Кстовском районе. Люди не спали с 4:00.

В таких условиях в нижегородском аэропорту Чкалов вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов (3:55 в Telegram Росавиации), впоследствии их сняли (10:58 в Telegram).

ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщает: "После повреждения технологических объектов системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, проводится внеплановая проверка. В том числе система снабжения региона топливом продолжает работать устойчиво" (10:52 на сайте).

Подчеркивается также, что приняты "исчерпывающие меры" для обеспечения АЗС топливом. Автомобилистов просят не заправляться впрок и не создавать ажиотаж. На заправках вновь работают волонтеры.