1 ноября 2026
USD 80.56 -0.12 EUR 89.66 -0.16
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. В ОАЭ раскрыли имена пилотов, посадивших самолет Flydubai после попытки теракта

В ОАЭ раскрыли имена пилотов, посадивших самолет Flydubai после попытки теракта

Власти Объединённых Арабских Эмиратов назвали имена двух пилотов, которые помогли спасти пассажирский самолет Flydubai после нападения второго пилота на командира экипажа. Это Хенсон Стивен с Фиджи и Роуэн Тут из Южно-Африканской Республики. Они находились на борту в качестве дополнительных пилотов и должны были выполнять обратный рейс. После того как нападавшего обезвредили, летчики взяли управление поврежденным Boeing 737 MAX 8 на себя и посадили его в Саудовской Аравии.

Имена Стивена и Тута стали известны после церемонии награждения, которая прошла 27 октября 2026 года. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян удостоил их, а также других членов экипажа ордена Заида II первой степени. Награду вручили за мужество и действия, благодаря которым удалось обеспечить безопасность пассажиров. Об этом сообщили The Times of Israel и Ynet.

Как пилоты спасли самолет от крушения

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе FZ 1073, который следовал из Дубая в Тель-Авив. По данным следствия, второй пилот Хамам аль-Хаммами напал на командира воздушного судна Смита Маччхара с аварийным топором. Он нанес ему удары по голове, после чего самолет резко перешел в снижение.

Находившиеся в салоне пассажиры, в том числе несколько граждан Израиля, вместе с членами экипажа вмешались в происходящее. Они проникли в кабину, помогли оттащить нападавшего от командира и обезвредили его. Один из пассажиров на короткое время взял управление на себя и стабилизировал самолет.

После этого к управлению приступили Хенсон Стивен и Роуэн Тут. Они изменили маршрут и совершили экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук. Самолет получил повреждения, в том числе пострадал руль направления, однако пилотам удалось благополучно посадить лайнер.

По данным Flightradar24, во время происшествия воздушное судно резко потеряло высоту: примерно за полминуты оно снизилось с 10,4 до 5,2 км. Сначала экипаж передал сигнал общего бедствия, затем – код, который используется при незаконном вмешательстве в работу самолета. Позже борт развернулся и направился в Табук.

На борту находились 172 пассажира и члена экипажа. Все они выжили. После посадки пострадавшего командира и второго пилота доставили в больницу. Позже пассажиров отправили в Тель-Авив на другом самолете.

Что известно о подготовке нападения

Подробности произошедшего стали известны после заявления генерального прокурора ОАЭ Хамада Сейфа аш-Шамси от 9 октября. По результатам расследования, второй пилот заранее планировал захватить управление самолетом и направить его в пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

По версии следствия, аль-Хаммами готовился к нападению заранее: он дважды летал в Тель-Авив, чтобы изучить маршрут и аэропорт назначения. В прокуратуре также заявили, что подозреваемый вдохновлялся терактами 11 сентября 2001 года в США.

Как сообщил генеральный прокурор, аль-Хаммами дал признательные показания и утверждал, что действовал самостоятельно, без сообщников. При этом следствие продолжило проверять возможные связи подозреваемого с другими лицами и изучать технические материалы, записи и свидетельские показания.

По данным Reuters, подозреваемый – гражданин Омана, которому было 29 лет. В прокуратуре также сообщили, что признаки его радикализации прослеживались с 2017 года, когда он учился в австралийском Мельбурне. При этом во время трудоустройства он прошел предусмотренные проверки и соответствовал профессиональным требованиям.

Как отреагировала авиакомпания

Авиакомпания Flydubai подтвердила, что на борту рейса FZ 1073 произошел инцидент в кабине пилотов, после которого находившиеся на самолете сотрудники компании обеспечили безопасность воздушного судна и посадили его в Табуке. Перевозчик поблагодарил командира, пилотов, бортпроводников и пассажиров, оказавших помощь экипажу.

После происшествия Flydubai временно приостановила полеты в Израиль по запросу властей. Компания заявила, что будет сотрудничать с официальным расследованием и оказывать поддержку пассажирам и сотрудникам, оказавшимся на борту.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: ОАЭ самолеты
Рекомендательный сервис