В ОАЭ раскрыли имена пилотов, посадивших самолет Flydubai после попытки теракта

Имена Стивена и Тута стали известны после церемонии награждения, которая прошла 27 октября 2026 года. Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян удостоил их, а также других членов экипажа ордена Заида II первой степени. Награду вручили за мужество и действия, благодаря которым удалось обеспечить безопасность пассажиров. Об этом сообщили The Times of Israel и Ynet.

Как пилоты спасли самолет от крушения

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе FZ 1073, который следовал из Дубая в Тель-Авив. По данным следствия, второй пилот Хамам аль-Хаммами напал на командира воздушного судна Смита Маччхара с аварийным топором. Он нанес ему удары по голове, после чего самолет резко перешел в снижение.

Находившиеся в салоне пассажиры, в том числе несколько граждан Израиля, вместе с членами экипажа вмешались в происходящее. Они проникли в кабину, помогли оттащить нападавшего от командира и обезвредили его. Один из пассажиров на короткое время взял управление на себя и стабилизировал самолет.

После этого к управлению приступили Хенсон Стивен и Роуэн Тут. Они изменили маршрут и совершили экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук. Самолет получил повреждения, в том числе пострадал руль направления, однако пилотам удалось благополучно посадить лайнер.

По данным Flightradar24, во время происшествия воздушное судно резко потеряло высоту: примерно за полминуты оно снизилось с 10,4 до 5,2 км. Сначала экипаж передал сигнал общего бедствия, затем – код, который используется при незаконном вмешательстве в работу самолета. Позже борт развернулся и направился в Табук.

На борту находились 172 пассажира и члена экипажа. Все они выжили. После посадки пострадавшего командира и второго пилота доставили в больницу. Позже пассажиров отправили в Тель-Авив на другом самолете.

Что известно о подготовке нападения

Подробности произошедшего стали известны после заявления генерального прокурора ОАЭ Хамада Сейфа аш-Шамси от 9 октября. По результатам расследования, второй пилот заранее планировал захватить управление самолетом и направить его в пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

По версии следствия, аль-Хаммами готовился к нападению заранее: он дважды летал в Тель-Авив, чтобы изучить маршрут и аэропорт назначения. В прокуратуре также заявили, что подозреваемый вдохновлялся терактами 11 сентября 2001 года в США.

Как сообщил генеральный прокурор, аль-Хаммами дал признательные показания и утверждал, что действовал самостоятельно, без сообщников. При этом следствие продолжило проверять возможные связи подозреваемого с другими лицами и изучать технические материалы, записи и свидетельские показания.

По данным Reuters, подозреваемый – гражданин Омана, которому было 29 лет. В прокуратуре также сообщили, что признаки его радикализации прослеживались с 2017 года, когда он учился в австралийском Мельбурне. При этом во время трудоустройства он прошел предусмотренные проверки и соответствовал профессиональным требованиям.

Как отреагировала авиакомпания

Авиакомпания Flydubai подтвердила, что на борту рейса FZ 1073 произошел инцидент в кабине пилотов, после которого находившиеся на самолете сотрудники компании обеспечили безопасность воздушного судна и посадили его в Табуке. Перевозчик поблагодарил командира, пилотов, бортпроводников и пассажиров, оказавших помощь экипажу.

После происшествия Flydubai временно приостановила полеты в Израиль по запросу властей. Компания заявила, что будет сотрудничать с официальным расследованием и оказывать поддержку пассажирам и сотрудникам, оказавшимся на борту.