Первый китайский полнометражный ИИ-фильм провалился в кинотеатрах

В ограниченный прокат ИИ-фильмы выходили в разных странах и ранее, но "Саньсиндуй" в день релиза показывали более чем на 10.000 экранов. Это первый ИИ-фильм такого хронометража с по-настоящему масштабным релизом, констатируют в издании.

Выход "Саньсиндуя" мог бы стать первой реальной проверкой коммерческих перспектив ИИ-технологий для полнометражного кино.

Гендиректор занимавшейся съмками Bona Film Group Цзян Дэфу заявил китайскому порталу о кино Yuli, что фильм – важный эксперимент.

"Мы первые, кто попробовали это, первые, кто получили разрешение на показ в кинотеатрах и первые, кто выяснили отношение зрителей. Думаю, это совсем непросто", – подчеркнул Цзян Дэфу.

Фильм создавала около двух лет команда из 70-100 человек, которые сгенерировали более 1,2 млн базовых изображений и прогнали их более чем через 100 итераций.

Важно принять во внимание, что 95% микродрам (вертикальных сериалов) в Китае генерируются ИИ, поэтому появление полнометражного ИИ-хита – вопрос времени.

Ранее ИИ-фильмы в полном метре выходили в Индии и Малайзии – мюзикл "Люблю тебя" (Love You, май 2025) и "Королева Пиратов" (Pirate Queen: Zheng Yi Sao, январь 2026). Но их прокат был ограниченным.

В США первый полнометражный фильм запланирован к ограниченному показу 4 декабря – это антология фантастических историй "Боги не дарят подарков" (Gods Don’t Give Gifts).

Что за историю рассказывает "Саньсиндуй"?

"Саньсиндуй: будущее прошлого" – это 100-минутная картина, вдохновленная археологическими находками в провинции Сычуань. Во второй половине II тысячелетия до нашей эры там существовала культура, которая получила название Саньсиндуй – по названию холма Саньсин, где были обнаружены первые ее артефакты.

Итак, в будущем сверх-ИИ контролирует всю планету, а его алгоритмы ввергают мир в кризис.

Человечество получает из космоса загадочный сигнал-предупреждение об опасности. Сигнал обрывочный, и чтобы расшифровать его полностью, главному герою по имени Цзян Чэн нужно найти шесть древних артефактов цивилизации Саньсиндуй.

Герой выясняет, что произошла удивительная вещь. Девушка-космонавт по имени Си Лин переместилась во времени назад – в эпоху древнего царства Шу (существовало примерно с XI века до нашей эры по 361 год). Оказывается, она застряла в прошлом и оставила артефакты-подсказки, заложив в них знания, которые должны помочь людям будущего спастись...

Именно с Си Лин создатели фильма и связали саму цивилизацию Саньсиндуй (предполагается, что та, в свою очередь, стала прародительницей Шу).