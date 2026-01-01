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Binance связала инцидент со взломом ноутбука сотрудника и оценилa ущерб в $6,3 млрд

Криптобиржа Binance сообщила, что недавний инцидент с безопасностью мог произойти из‑за компрометации ноутбука одного из инженеров-разработчиков. По данным компании, злоумышленник получил доступ к сервисному контейнеру и инициировал несанкционированные выводы средств.

В Binance подчеркнули, что признаков утечки закрытых ключей от кошельков не обнаружено. Биржа заявила, что покроет все убытки, а средства пользователей находятся в безопасности.

По оценке компании, общий ущерб от инцидента составляет около $6,3 млрд.

Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил возможный взлом. "Похоже, Binance действительно взломали", – написал он в соцсети X. Он добавил, что "средства пользователей в безопасности".

Binance сообщила, что приостановила все операции по вводу и выводу средств. "В качестве меры предосторожности мы временно остановили все операции по вводу и выводу средств. В настоящее время наша команда проводит проверки безопасности, блокирует активы и взаимодействует с правоохранительными органами", – говорится в сообщении.

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Метки: криптовалюты США
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