Binance сообщила о заморозке активов на $2,54 млрд после предполагаемого взлома

По данным крупнейшей в мире криптобиржи, сумма может вырасти по мере совместной работы специалистов биржи с правоохранительными органами по отслеживанию и блокировке дополнительных активов, передает Associated Press.

Основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил возможный взлом. "Похоже, Binance действительно взломали", – написал он в соцсети X. Он добавил, что "средства пользователей в безопасности".

По его словам, эмитенты стейблкойнов заблокировали подозрительные активы: Tether – примерно на $971 млн, Circle – около $823 млн.

Ранее портал CoinDesk сообщал о предполагаемой утечке из кошельков Binance на сумму порядка $5,7 млрд в различных криптовалютах.

Впоследствии Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств. "В качестве меры предосторожности мы временно остановили все операции по вводу и выводу средств. В настоящее время наша команда проводит проверки безопасности, блокирует активы и взаимодействует с правоохранительными органами", – говорится в сообщении.

Binance заверила, что "покроет все убытки".

При этом объем замороженных средств на бирже Binance после вероятной хакерской атаки вырос до $3 млрд.

На фоне сообщений о вероятном взломе Binance цена на биткойн опустилась ниже $77 тыс. По состоянию на 3:31 стоимость снизилась на 4,23% за сутки, достигнув $76.953.

Были ли прецеденты?

Да, крупные взломы криптобирж случались неоднократно; ближайший и самый масштабный подтвержденный прецедент – атака на Bybit 21 февраля 2025-го, ущерб оценивается в сумму около $1,5 млрд. ФБР тогда заявило, что кражу совершили северокорейские хакеры, связанные с Lazarus Group / TraderTraitor; атакующие перехватили перевод между холодным и горячим кошельками. До инцидента с Binance это считалось крупнейшим криптоограблением.

В 2014 году была ограблена биржа Mt. Gox. Похищено около 850 тыс. биткойнов. Это стало историческим прецедентом краха крупной биржи после утраты биткойнов; часто приводится как пример системных рисков централизованных площадок.

Ключевое отличие текущего случая: в истории с Bybit факт кражи и исполнители были впоследствии официально подтверждены ФБР, тогда как по Binance пока есть заявление сооснователя о том, что ситуация "похожа на взлом", но нет независимого подтверждения объема похищенного и указания на подозреваемых.

Обновлено в 4:25