Протесты молодежи докатились до Германии: на митингах ожидается более 160 тыс. человек

Многие пришли на акцию с плакатами. Один из лозунгов гласит: "Миллиарды на образование вместо вооружения". Одна из участниц принесла самодельную картонную рамку с фотографией канцлера Германии Фридриха Мерца, подвешенной на нитке. Среди собравшихся преобладает молодежь, однако к демонстрации присоединились также люди старшего возраста и родители с маленькими детьми.

Протесты проходят в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и других городах. Участники выступают против введения обязательной военной службы, требуют увеличить финансирование образования и принять меры для снижения стоимости жизни. По мнению организаторов, молодое поколение сталкивается с растущими расходами и недостаточным вниманием властей к его проблемам.

Власти опасаются провокаций и беспорядков

Немецкие власти ожидают, что большинство субботних демонстраций пройдет мирно. При этом в МВД предупредили о попытках экстремистских групп использовать молодежное движение в собственных целях, пишет Reuters.

По данным федерального Министерства внутренних дел, к мобилизации сторонников присоединились представители крайне левых экстремистских кругов Германии, а также некоторые группы, связанные с зарубежными экстремистскими движениями.

Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Посек напомнил о недавних беспорядках во Франции, где протесты сопровождались поджогами, мародерством и нападениями на полицейских.

"Франция не должна служить примером в этом отношении", – заявил он.

В Берлине на фоне опасений возможных беспорядков некоторые магазины на престижном бульваре Курфюрстендамм заранее закрыли или подготовили витрины к демонстрациям. Часть торговых точек решила завершить работу раньше обычного.

Молодежь требует от правительства реакции

Организаторы Gen Z regelt заявляют, что хотят привлечь внимание к проблемам молодого поколения. По их мнению, власти недостаточно учитывают интересы молодежи при распределении бюджетных средств и обсуждении будущего страны.

"Правительство никак не отреагировало на наши опасения, кроме как продолжило сокращать расходы и взваливать на нас еще больше проблем", – заявил 18-летний Стив, который должен выступить на митинге в Мюнхене.

Он добавил, что участники намерены продолжать пользоваться правом на мирные собрания, пока власти не начнут прислушиваться к их требованиям.

Демонстрации в Германии проходят на фоне более широкой волны молодежных протестов в Европе. В этом году акции поколения Z состоялись в нескольких странах, в том числе во Франции, Италии и Сербии. В Сербии студенческие активисты добились значительного влияния на политическую ситуацию, а французские протесты сопровождались столкновениями и беспорядками.

В Германии недовольство молодежи усиливается на фоне экономических трудностей. Страна пытается восстановить рост экономики, одновременно сталкиваясь с увеличением нагрузки на пенсионную систему и государственные услуги. Выход поколения бэби-бумеров на пенсию и сокращение числа трудоспособных граждан усиливают дискуссии о том, как распределять бюджетные средства и кто должен нести расходы на социальную поддержку и оборону.