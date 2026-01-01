Массовые протесты против роста цен, увеличения военных расходов и курса правительства Мелони прошли в Италии

Как сообщает "Интерфакс", в Неаполе недовольные в знак протеста сожгли портреты главы правительства Джорджи Мелони и министра высшего образования и научных исследований Анны Марии Бернини. В Падуе такой же участи подверглось фото министра просвещения Джузеппе Вальдитары, а у мэрии Турина вывалили два бака навоза.

Кто и почему вывел людей на улицы в Италии: организаторы и требования

Движущей силой масштабных акций 30 октября стали крупнейшие студенческие объединения страны, включая "Сеть учащихся средних школ" (Rete degli Studenti Medi) и "Союз студентов" (Unione degli Studenti). Активную поддержку им оказали Союз базовых профсоюзов (USB), а также отраслевые молодежные секции двух крупнейших профсоюзных объединений Италии – Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) и Итальянского союза труда (UIL). Организаторы скоординировали действия для проведения общенационального дня протеста, который коснулся учебных заведений по всей стране и сопровождался манифестациями солидарности со стороны работников бюджетной сферы. По заявлениям координаторов, нынешняя мобилизация стала одной из самых массовых за последние годы, объединив молодежь и рабочий класс для совместных действий.

Главным триггером для массового недовольства послужил проект нового государственного бюджета, который протестующие называют антисоциальным. В то время как правительство Джорджи Мелони увеличивает ассигнования на военно-промышленный комплекс в рамках обязательств перед НАТО, финансирование сферы образования и социальных программ, по мнению манифестантов, продолжает сокращаться. Участники акций потребовали немедленного пересмотра приоритетов: прекращения милитаризации экономики, увеличения расходов на государственные школы и университеты, а также заморозки цен на аренду жилья, ставшую неподъемной для учащихся в крупных городах.

Нынешние выступления стали прямым продолжением беспорядков, охвативших итальянские города неделей ранее – 24 октября. Предыдущая волна протестов, скоординированная движением "М17", сопровождалась жесткими столкновениями манифестантов с полицией в Риме, Милане и Болонье, что вынудило власти привлечь армейские подразделения для охраны правопорядка. В ответ на эскалацию кабмин утвердил новый декрет о безопасности, упрощающий задержание несовершеннолетних радикалов и вводящий крупные штрафы для их родителей.

Рекордный скачок инфляции в Италии и стагнация доходов

Массовое недовольство итальянских граждан разворачивается на фоне резкого ухудшения макроэкономических показателей страны. Согласно предварительным данным Национального института статистики Италии (Istat), обнародованным 30 октября, годовой уровень инфляции в стране подскочил до 5,4% (по сравнению с 4,2% в сентябре). Этот показатель обновил трехлетний максимум, существенно превысив ожидания аналитиков. По гармонизированной европейской системе (HICP) рост цен оказался еще выше и достиг 5,6%.

Основным драйвером инфляционного шока стал резкий рост стоимости энергии, которая в годовом исчислении подорожала на 31,4%. При этом наибольшую динамику продемонстрировали регулируемые государством энергоносители (газ и электричество), темпы удорожания которых ускорились сильнее всего. Этот скачок напрямую отразился на стоимости жизни: необработанные продукты питания подорожали на 7,5%, а тарифы на транспортные услуги выросли на 3,1%. Для большинства семей расходы на базовую потребительскую корзину и коммунальные платежи стали критическими.

Ситуацию усугубляет фактическая стагнация национальной экономики. В свежем отчете Istat указано, что рост ВВП Италии в третьем квартале 2026 года оказался нулевым по сравнению с предыдущими тремя месяцами. На фоне буксующей экономики, высокой государственной задолженности (свыше 138% от ВВП) и отставания роста заработных плат от темпов инфляции покупательская способность населения продолжает падать.