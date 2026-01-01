На Хоккайдо поезд столкнулся с медведем, первый вагон сошел с рельсов

Движение по железной дороге остановлено. Людей утром доставили до ближайшей станции на такси.

В агентстве обращают внимание на то, что в минувшем финансовом году (в Японии он заканчивается 31 марта) вылазки медведей стоили жителям Хоккайдо 487 млн иен (более $3 млн), это рекордный уровень с начала ведения такой статистики в 1991 году. Медведи в том числе разоряют посевы кукурузы и сахарной свеклы, фруктовые сады.

В апреле – августе 2026 года в Японии от нападений медведей погибли шесть человек, почти 30 пострадали. Всего же по стране медведей неподалеку от населенных пунктов замечали до 17,4 тыс. раз, это максимальный уровень за пять лет.

19 июля стало известно о создании в Министерстве охраны окружающей среды Японии специального отдела по борьбе с проникающими в города медведями.

22 августа медведь покусал иностранного туриста в районе смотровой площадки у озера Товада. Тот, впрочем, смог самостоятельно добраться до гостиницы, откуда вызвали скорую.

28 сентября сообщалось, что в самом сердце страны, в городе Хатиодзи (часть Токийской агломерации), в капкан попал дикий медведь – его пришлось застрелить.

Проблема медведей в этом году получила широкий резонанс и в России. По состоянию на конец октября число погибших от их нападений достигло 29. Среди причин участившихся встреч медведей с людьми называют общий рост численности животных, неурожайный год в тайге, летние лесные пожары, спад охотничьей активности.