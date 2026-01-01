Президент Финляндии объяснил, зачем позвонил Путину

"Во-первых, это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию на войне. И в-третьих, у нас появилась возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев", – пояснил Стубб.

По словам финского президента, он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре инициировали контакт по просьбе Украины. Стубб считает, что звонок состоялся в подходящий момент: европейским странам необходимо оценить, насколько политика США в отношении России и Украины отвечает их собственным интересам, пишет Rulehti.fi.

Почему Финляндия решила связаться с Путиным

Стубб объяснил, что европейская и американская политика в отношении конфликта сейчас несколько различаются. Евросоюз продолжает поддерживать Киев, тогда как Вашингтон взял на себя роль посредника в мирных переговорах.

При этом Финляндия не собирается выступать посредником между Москвой и Киевом, подчеркнул президент. По его словам, страна полностью поддерживает Украину и передала эту позицию российскому лидеру во время телефонного разговора.

Стубб также рассказал, что идея звонка возникла после встречи в Осло 20 октября. Тогда финский и норвежский лидеры обсуждали ситуацию с украинской стороной и американскими представителями. По словам президента Финляндии, у участников встречи было ощущение, что мирные переговоры оказались под угрозой срыва, поэтому они решили открыть прямой канал связи с Москвой.

Звонок продолжался около полутора часов. Стубб назвал беседу с Путиным профессиональной и прямой, отметив, что сторонам удалось обменяться информацией и провести достаточно предметный разговор. После этого финский президент и Стёре около получаса докладывали Владимиру Зеленскому о содержании беседы.

Что обсуждали Стубб и Путин

По словам финского лидера, разговор касался не только войны на Украине. Среди затронутых тем были вопросы безопасности и свободного судоходства в Балтийском море.

Yle также сообщала, что стороны обсуждали возможное ограничение военных действий, в частности в отношении энергетической инфраструктуры, и вопросы продовольственной безопасности.

Стубб отдельно опроверг публикацию Financial Times, согласно которой Путин якобы посвятил значительную часть разговора исторической лекции о славянских народах. Финский президент назвал эту информацию неверной. Он пояснил, что российский лидер в начале беседы изложил свою оценку событий после 2014 года, однако затем разговор перешел к конкретным вопросам.

Президент Финляндии также заявил, что звонок стал предметом обсуждения с европейскими коллегами. По его словам, лидеры были проинформированы о содержании разговора. Стубб назвал его первым случаем, когда Европа получила прямое сообщение от России по поводу конфликта на Украине и ситуации в Балтийском море.

Как Стубб ответил на критику европейских лидеров

Телефонный разговор вызвал неоднозначную реакцию в Европе. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен усомнилась в его результативности и заявила, что инициатива не была согласована с другими европейскими странами. Премьер Швеции Ульф Кристерссон также сообщил, что не получил предварительной информации о звонке.

В ответ Стубб заявил, что Финляндия и Норвегия заранее проинформировали ключевых союзников, в том числе все страны Северной Европы. Он признал, что подобный контакт с Путиным неизбежно вызовет критику, однако подчеркнул: европейские государства едины в стремлении поддерживать Украину и добиться мира. Разногласия, по его словам, касаются прежде всего способов достижения этой цели.

Сам Путин после беседы заявил, что Москва открыта к восстановлению полноценных отношений с европейскими странами. По сообщению Кремля, российский президент изложил свою оценку ситуации на Украине и подчеркнул, что устойчивый мир возможен при учете интересов России. Стубб и Стёре, в свою очередь, выступили за прекращение боевых действий и возобновление переговоров.