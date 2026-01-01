МВД Франции мобилизует 70 тыс. полицейских и жандармов на протестах 31 октября

"По всей стране, в том числе в Париже, будут развернуты 26 бронетранспортеров Centaure, и, конечно же, мы задействуем все наши водометы", – цитирует ТАСС Нуньеса.

Он добавил, что ради обеспечения безопасности 31 октября пришлось в том числе отзывать сотрудников из отпусков.

Как рассказал глава МВД, в Сети множатся призывы не только к участию в демонстрациях, но и к осуществлению беспорядков. Нуньес подчеркнул, что подход к пресечению правонарушений, особенно грабежей, будет предельно жестким.

Почему вспыхнули протесты во Франции: от кризиса в образовании до общенационального бунта

Осенняя волна протестов во Франции началась в сентябре с манифестаций учащихся лицеев и студентов. Главным триггером недовольства стала непрозрачная система онлайн-платформы для поступления в вузы Parcoursup, а также критическая нехватка учителей и переполненные классы. Молодежные союзы отказались прекращать акции, несмотря на экстренные уступки правительства, пообещавшего постепенно ликвидировать платформу и выделить €4 млрд на модернизацию учебных заведений.

В октябре локальные выступления переросли в общенациональное движение, после того как к учащимся примкнули крупнейшие профсоюзы страны. Ключевым фактором недовольства взрослого населения стал резкий рост стоимости жизни и падение реальных доходов.

Хроника осенних погромов во Франции: масштаб ущерба и тысячи арестованных

По данным МВД Франции, с начала осенних протестов в столкновениях с радикальными группами ранения различной степени тяжести получили уже 1193 сотрудника полиции и жандармов. Самыми ожесточенными стали акции 17 и 24 октября, когда мирные демонстрации против дороговизны жизни были перехвачены ультралевыми экстремистами и анархистами.

Основной пик насилия пришелся на 17 октября. В этот день в Париже, Лионе и Марселе радикалы закидывали кордоны полиции фаерами и пиротехническими минометами, а также сбрасывали обломки кровли и камни с крыш зданий. По итогам тех столкновений полиция задержала более 2300 человек. Неделю спустя, 24 октября, уличные беспорядки возобновились, и силовики взяли под стражу еще 1435 участников манифестаций.

Материальный ущерб от погромов уже сопоставим с крупнейшими социальными кризисами в истории страны. По предварительным оценкам Министерства торговли Франции, от действий мародеров пострадали не менее 3 тыс. коммерческих объектов. Нападениям подверглись как бутики люксовых брендов в центре Парижа, так и сетевые супермаркеты (включая около 50 магазинов сети Carrefour) и предприятия малого бизнеса. В ряде охваченных беспорядками городов, включая Лилль и Ниццу, правительству пришлось ввести частичный комендантский час.

Какие акции планируются 31 октября во Франции