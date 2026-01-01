Эвакуированные из Алёшек устраиваются в Симферополе: что рассказала Лантратова

"Впереди немало вопросов: восстановление документов, лечение, дальнейшее проживание, связь с родными. Наш аппарат будет сопровождать их решение, разбираться в каждой ситуации и добиваться, чтобы люди получили всю положенную поддержку", – указывает Лантратова.

Она выражает благодарность врачам, волонтерам, сотрудникам ПВР и всем, кто сейчас рядом с жителями Алёшек "за внимание, терпение и готовность помочь".

Лантратова призывает сделать "все возможное, чтобы они вновь почувствовали себя в безопасности и знали: им есть на кого опереться".

Интересно, что сегодня она вовсе не упоминает Меланию Трамп. Говорится лишь, что миссия осуществлялась в соответствии с договоренностями, достигнутыми с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.

По словам Лантратовой, в Алёшки вместе с гуманитарной миссией приехали российские, американские, украинские и европейские журналисты, которые лично могли увидеть, как все прошло.

"Очень рассчитываю на внимательную и объективную журналистскую работу. Важно рассказать и о тех, кто остаётся: у кого-то близкий человек в больнице, кому-то нужно ухаживать за родными. У каждой семьи свои обстоятельства", – подчеркивает она.

Вместе с Алёшками

Алёшки – город в Херсонской области на левом берегу Днепра, примерно в пяти километрах от Херсона. Под контроль России Алёшки перешли в 2022 году. В городе сложилась критическая гуманитарная ситуация. Как указывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, там оставались около 2000 человек, у которых нет электричества и газа. Связь в районе Алёшек практически отсутствует с 2025 года.

23 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что Россия и Украина согласились прекратить огонь для подготовки эвакуации мирных жителей из Алёшек и доставки в город гуманитарной помощи. В тот же день Минобороны РФ заявило, что с 4:00 мск 27 октября российская армия прекратит огонь на херсонском направлении и введет режим тишины в связи с подготовкой гуманитарной операции.

Основная часть миссии проходила 30 октября. Для добровольного выезда людей было приготовлено 25 автобусов на 750 мест. Предусмотрен был также транспорт для лежачих (на 30 мест), готовы девять машин скорой помощи. Их сопровождали более 50 медработников.

Остающимся жителям переданы несколько десятков тонн гуманитарной помощи – продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Как отмечала Лантратова, "собирали то, о чем просили сами люди".

При участии Мелании Трамп

Достижение соглашения связывают с именем Мелании Трамп. В X 30 октября она отметила, что добровольно эвакуироваться согласились более 750 человек.

Вечером 30-го в соцсетях Лантратовой появился призыв такого характера: "Предлагаю сделать гуманитарные миссии при координации Первой леди США Мелании Трамп регулярными". Опыт Алёшек продемонстрировал, что договоренности такого рода позволяют помогать людям даже в особенно сложных условиях, отметила российская уполномоченная по правам человека.

Сама Мелания в X 31 октября написала: "Надежда на устойчивый мир. Алёшки продемонстрировали, что мы можем поставить гуманность выше войны. Вместе мы можем построить мирную планету, многообещающее место для наших детей".