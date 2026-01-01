Гуманитарные миссии при координации Мелании Трамп предложили сделать регулярными

"Предлагаю сделать гуманитарные миссии при координации Первой леди США Мелании Трамп регулярными", – указала она.

Лантратова подчеркнула важность продолжения такой работы "там, где мирные жители ждут поддержки". Чиновница также сослалась на опыт совместной работы с уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Она поблагодарила президента России Владимира Путина, Минобороны, профильные службы.

"Отдельная благодарность – Мелании Трамп за содействие и координацию", – отметила Лантратова.

Немногим ранее уполномоченная по правам человека заявила о завершении гуманитарной миссии в Алёшках. Колонна автобусов прибыла в Армянск (на границе Крыма).

"Тем, кто решил выехать на Украину, обеспечена такая возможность. Жителей, которые остаются в России, разместим и окажем необходимую поддержку", – уточняла она.

Было доставлено все необходимое, организован безопасный выезд.

Но, подчеркивала Лантратова, еще многое нужно решить – с лечением, жильем, документами, возвращением к близким.

"Будем помогать. Также держим связь и с теми, кто остался в Алёшках, чтобы знать об их дальнейших потребностях", – обещала она.

Утром сегодня Лантратова указывала: "Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алёшках сохраняется. Инцидентов не зафиксировано. Российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства".

Писал о сохранении режима тишины в своем Telegram-канале и Лубинец, который тоже приехал в Алёшки с украинской делегацией. Так, в 19:33 значится: "Режим тишины продолжается уже 87 часов. Никаких нарушений зафиксировано не было". Он также выразил надежду на новые гуманитарные миссии при координации Мелании Трамп. По его словам, важно, чтобы такие миссии были регулярными.

Для добровольного выезда людей было приготовлено 25 автобусов на 750 мест. Предусмотрен был также транспорт для лежачих (на 30 мест), приготовили и девять машин скорой помощи. Их сопровождали более 50 медработников.

Если люди не записывались заранее, но все же хотели уехать, такая возможность у них была. Это проговорили и Лантратова, и Лубинец.

Остающимся жителям переданы несколько десятков тонн гуманитарной помощи – продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Как отмечала Лантратова, "собирали то, о чем просили сами люди".

Алёшки – город в Херсонской области на левом берегу Днепра, примерно в пяти километрах от Херсона. Под контроль России Алёшки перешли в 2022 году. В городе сложилась критическая гуманитарная ситуация. Как указывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, там оставались около 2000 человек, причем без электричества и газа. Связь в районе Алёшек практически отсутствует с 2025 года.

23 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что Россия и Украина согласились прекратить огонь для подготовки эвакуации мирных жителей из Алёшек и доставки в город гуманитарной помощи. В тот же день Минобороны РФ заявило, что с 4:00 мск 27 октября российская армия прекратит огонь на херсонском направлении и введет режим тишины в связи с подготовкой гуманитарной операции.

Достижение соглашения связывают с именем Мелании Трамп. Сегодня в X она отметила, что добровольно эвакуироваться согласились более 750 человек. В последние дни Мелания не раз публиковала посты, отслеживающие ход миссии в Алёшках.