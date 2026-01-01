Режим тишины, начало эвакуации, гуманитарная помощь: что происходит в Алёшках

Военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения ВДВ в составе группировки войск "Днепр" во время разминирования автодороги в город Алёшки в период проведения гуманитарной операции, 27 октября 2026 года

Ранее сегодня она указала: "Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алёшках сохраняется. Инцидентов не зафиксировано. Российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства".

В приготовленных для добровольного выезда людей автобусах – 750 мест. Предусмотрен также транспорт для лежачих (на 30 мест), готовы девять машин скорой помощи. Их сопровождают более 50 медработников.

"Вот тут люди, которые хотят уехать на территорию РФ, там люди, которые хотят уехать на территорию Украины. Всем будет обеспечена такая возможность. Люди постепенно грузятся в автобус", – говорит омбудсмен в видеосообщении.

Будет организован и отдельный автобус с клетками для домашних питомцев.

Остающимся жителям передают несколько десятков тонн гуманитарной помощи – продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи. Как отмечает Лантратова, "собирали то, о чем просили сами люди".

По ее словам, сейчас с украинской стороной договариваются об организации регулярной помощи.

Ранее она писала, что возможность выезда для жителей будет предоставлена до 14:00, а раздачу гуманитарной помощи планируют начать после 14:30.

Миссия проводится во исполнение договоренностей с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, который также приехал с украинской делегацией в Алёшки.

Алёшки – город в Херсонской области на левом берегу Днепра, примерно в пяти километрах от Херсона. Под контроль России Алёшки перешли в 2022 году. В городе сложилась критическая гуманитарная ситуация. Как указывал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, там остаются около 2000 человек, у которых нет электричества и газа. Связь в районе Алёшек практически отсутствует еще с 2025 года.

23 октября пресс-служба Белого дома сообщила, что Россия и Украина согласились прекратить огонь для подготовки эвакуации мирных жителей из Алёшек и доставки в город гуманитарной помощи. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что с 4:00 мск 27 октября российская армия прекратит огонь на херсонском направлении и введет режим тишины в связи с подготовкой гуманитарной операции.

Достижение соглашения связывают с именем Мелании Трамп. Ее вклад не раз отмечала и сама Лантратова.